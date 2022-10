Britanska vlada odpravlja ukrepe, ki so zamajali britanski finančni trg

"Spremenili bomo skoraj vse davčne ukrepe, ki so bili napovedani v načrtu za rast pred tremi tedni in še niso v parlamentarnem postopku," je danes sporočil britanski finančni minister Jeremy Hunt . Kasneje bo nove načrte vlade predstavil še v parlamentu. "Glavni cilj naše države zdaj je stabilnost," je poudaril.

Vlada premierke Liz Truss se tako med drugim odpoveduje za prihodnji april napovedanemu znižanju osnovne stopnje dohodnine za eno odstotno točko na 19 odstotkov. Vlada se je odpovedala tudi načrtu, da turisti iz tujine pri nakupih ne bi plačevali davka na dodatno vrednost, ne bodo znižali davka na dividende in zamrznili trošarin na alkohol. Prav tako ne bodo odpravili pred časom napovedanega zvišanja davka na dobiček podjetij. Pomoč gospodinjstvom zaradi visokih cen energentov bo v veljavi le do aprila in ne dve leti, kot je bilo načrtovano.

Hunt je danes dejal, da bodo vmes preučili nov pristop za pomoč tistim, ki jo bodo še potrebovali. Dodal je, da je v prihodnje pričakovati še druge težke odločitve tako glede proračunskih izdatkov kot davkov. Z današnjo napovedjo finančnega ministra je tako vladni program, ki ga je predstavila premierka Truss in je temeljil na znižanju davkov, dejansko mrtev. So se pa trgi na današnjo napoved nemudoma odzvali pozitivno, funt je zrasel, donos na britanske državne obveznice pa je padel.

Predlog proračuna z znižanjem davkov, ki ga je septembra predstavil Kwasi Kwarteng in naj bi državo do leta 2026 stal 45 milijard funtov, je povzročil pretrese na trgu, funt je močno padel, z odkupom državnih vrednostnih papirjev je morala posredovati celo centralna banka. Premierka Truss je prejšnji teden, da bi pomirila napetosti, Kwartenga odstavila in na njegov položaj imenovala Hunta.