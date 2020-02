Točkovni sistem priseljevanja po brexitu ne omogoča zaposlovanja navadnih delavcev

Cilj vlade je na sploh zmanjšati priseljevanje v državo, zato so pripravili poseben točkovni sistem za priseljevanje. Ta predvideva, da bodo tuji delavci, ki bodo želeli delati na Otoku, morali znati angleško in imeti ponudbo za delo od delodajalca, ki bo njihov "sponzor". Tujci, ki bodo želeli delati v Združenem kraljestvu, bodo morali zbrati 70 točk.

Britanska ministrica za notranje zadeve Priti Patel je dejala, da je nov sistem zastavljen tako, da bo pritegnil v državo "najsvetlejše in najboljše". Dejala je, da želi vlada spodbujati priseljevanje ljudi s pravimi talenti in zmanjšati število priseljencev, ki v Veliki Britaniji zasedajo najnižja delovna mesta. S tem si bo po njenih besedah Združeno kraljestvo zagotovilo visoko usposobljeno in visoko produktivno gospodarstvo v prihodnosti.

Britansko notranje ministrstvo je pripravilo načrte za migracijsko politiko, ki bo začela veljati po prehodnem obdobju, ko še velja prosti pretok med EU in Združenim kraljestvom. Za državljane Evropske unije in državljane drugih držav po svetu, ki se bodo želeli preseliti v Združeno kraljestvo po 31. decembru 2020, bodo veljala enaka pravila.

Po ocenah britanskega notranjega ministrstva približno 70 odstotkov delavcev iz Evropske unije, ki trenutno živijo in delajo v Veliki Britaniji, ne bi doseglo dovolj točk po novem sistemu. Vlada je sicer od prvotnih načrtov nekoliko znižala prihodkovni minimum za priseljence iz 30.000 funtov (36.000 evrov) na 25.600 funtov (30.800 evrov) na leto. Vlada je ob tem poudarila, da ne bo ponudila drugih obvodov, preko katerih bi delodajalci lahko zaposlovali poceni tujo delovno silo in jih pozvala, naj se prilagodijo in pripravijo na nova pravila do konca prehodnega obdobja.

"Pomembno je, da se delodajalci prenehajo zanašati na britanski migracijski sistem kot alternativo investicijam v zadrževanje kadrov, produktivnosti in širšim investicijam v tehnologijo in avtomatizacijo," je sporočila britanska vlada. Dodali so, da bodo svoje potrebe po delovni sili lahko zagotavljali tudi s 3,2 milijona državljanov EU, ki so si že uredili status, da bodo lahko še naprej živeli in delali v Združenem kraljestvu.

Kritiki vladnih načrtov pravijo, da bo to absolutna katastrofa za sektor socialne oskrbe in tudi zdravstva. Povprečna letna plača medicinske sestre je denimo manj kot 25.000 funtov (30.000 evrov) – torej manj kot predvideva migracijski sistem. Laburisti so opozorili, da bodo delodajalci zaradi "sovražnega okolja" težko pritegnili visoko usposobljene delavce. Zaskrbljeni pa so tudi v kmetijstvu.

Vlada je sicer pripravila tudi shemo, po kateri se bo število sezonskih delavcev za kar štirikrat povečalo – na 10.000, pa tudi shemo za večjo mobilnost mladih, s pomočjo katere bo v državo vsako leto lahko prišlo 20.000 mladih ljudi.