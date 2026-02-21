Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Britanska vlada razmišlja o izključitvi princa Andrewa iz nasledstva

London, 21. 02. 2026 10.22 pred 53 minutami 2 min branja 2

Avtor:
STA L.M.
Princ Andrew

Britanska vlada preučuje možnost sprejema zakonodaje, s katero bi nekdanjega princa Andrewa odstranili iz nasledstvene vrste za britanski prestol, potem ko so ga v četrtek pridržali zaradi suma zlorabe javne funkcije v povezavi z afero Epstein. Policija medtem nadaljuje preiskavo njegovega domovanja.

Kralj Karel III. je svojemu mlajšemu bratu že lani odvzel vse kraljeve nazive in ga izselil iz rezidence Royal Lodge v Windsorju. Kljub temu Andrew, sin pokojne kraljice Elizabete II., ostaja osmi v vrsti za britanski prestol.

Britanska vlada bi morebitno zakonodajno pobudo po navedbah virov sprožila po zaključku policijske preiskave. Za spremembo nasledstvene ureditve bi bil potreben zakon, ki bi ga morale poleg Združenega kraljestva Velike Britanije potrditi tudi vse druge države Commonwealtha, kjer je britanski monarh hkrati vodja države, navaja AFP.

Princ Andrew
Princ Andrew
FOTO: Profimedia

Britanski obrambni minister Luke Pollard je za BBC dejal, da vlada pri načrtih, da bi nekdanjega princa izključili iz nasledstvene vrste, sodeluje z Buckinghamsko palačo. Ob tem je izrazil upanje, da bo predlog deležen podpore vseh političnih strank, in poudaril, da je prav, da do morebitnih ukrepov pride šele po zaključku preiskave.

Nekdanjega princa so aretirali v četrtek na njegovem novem domovanju na posestvu Sandringham v vzhodni Angliji. Po 11. urah v policijskem pridržanju so ga izpustili, nadaljujejo pa preiskavo zaradi suma zlorabe javne funkcije.

Policija še naprej preiskuje njegovo nekdanjo rezidenco Royal Lodge v Windsorju in od njegovih nekdanjih varnostnikov zbira informacije o morebitnih relevantnih opažanjih.

Fotografije iz zapuščine Jeffreyja Espteina - nekdanji princ Andrew
Fotografije iz zapuščine Jeffreyja Espteina - nekdanji princ Andrew
FOTO: Profimedia

V sodelovanju z ameriškimi oblastmi ločeno preverja tudi obtožbe o domnevni trgovini z dekleti in ženskami prek letov, povezanih z Epsteinom, v in iz Londona, še piše AFP.

Preiskava poteka v času novih razkritij iz t. i. Epsteinovih dosjejev. Ti naj bi kazali na tesne vezi med Andrewom in Epsteinom ter na deljenje zaupnih informacij v času, ko je Andrew med letoma 2001 in 2011 opravljal funkcijo britanskega trgovinskega odposlanca.

Andrew, ki je vse očitke o neprimernem ravnanju večkrat zanikal, se je leta 2019 zaradi povezav z Epsteinom umaknil iz javnega življenja. Leta 2022 je z Virginie Giuffre, ki ga je obtožila spolne zlorabe, sklenil večmilijonsko poravnavo brez priznanja krivde.

princ Andrew zloraba položaja nasledstvo Epstein

Izuril psa, da mu je odnašal vreče s smetmi

  • Mercator - Freeon Toby Plus
  • Mercator - Sierra Freeon
  • Mercator - Mam
  • Mercator - Gillette in Venus
  • Mercator - Creme Supreme
  • Mercator - Nivea Cellular
  • Mercator - darilne garniture
  • Mercator - Palmolive
  • Mercator - Schauma
  • Mercator - Sensodyne
  • Mercator - Pampers
  • Mercator - Axe
  • Mercator Pika
KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
CorbaMorba
21. 02. 2026 11.25
Medtem je USA retorika, da so gladko nedolžni : D
Odgovori
0 0
NeXadileC
21. 02. 2026 11.24
Torej, prijet je zaradi zlorabe javne funkcije, oni bi pa novi zakon, ki bi veljal za nazaj, s katerim bi uničili celotno drużino. Tipično angleško. Vlada, ne kraljeva družina. Diktatura s flock in nest kamerima, ki pretepa vsakega, ki skriva obraz od kamer.
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Ali starost matere vpliva na alergije pri otroku?
Oče, ki šteje: kako ostati ob otroku po ločitvi
Oče, ki šteje: kako ostati ob otroku po ločitvi
Kako se po porodu vrniti v formo: 3 ključni koraki do zdravega telesa in samozavesti
Kako se po porodu vrniti v formo: 3 ključni koraki do zdravega telesa in samozavesti
Otroci bodo le to odnesli s seboj v odraslost
Otroci bodo le to odnesli s seboj v odraslost
zadovoljna
Portal
Srce parajoča izpoved znane Slovenke: moje srce je razbito na tisoče koščkov
Dnevni horoskop: Raki potrebujejo mir, vodnarji sledijo toku
Dnevni horoskop: Raki potrebujejo mir, vodnarji sledijo toku
Poskrbela, da so bile njene noge videti še vitkejše
Poskrbela, da so bile njene noge videti še vitkejše
To so najlepše poročne obleke letošnjega leta
To so najlepše poročne obleke letošnjega leta
vizita
Portal
Ženska z redko boleznijo mora nositi tudi do šest parov nogavic: mraz in stres ji lahko resno poškodujeta okončine
Katere vrste oreščkov najbolj koristijo vašemu zdravju
Katere vrste oreščkov najbolj koristijo vašemu zdravju
Zakaj se nam energija v štiridesetih zmanjša
Zakaj se nam energija v štiridesetih zmanjša
Kako cvetni prah potuje tudi stotine kilometrov daleč
Kako cvetni prah potuje tudi stotine kilometrov daleč
cekin
Portal
Barve denarja na nas vplivajo bolj, kot si mislimo
Dobila je službo, ker je odkrito postavila meje
Dobila je službo, ker je odkrito postavila meje
2 navadi generacije Z, zaradi katerih je varčevanje veliko težje, kot je bilo za njihove starše
2 navadi generacije Z, zaradi katerih je varčevanje veliko težje, kot je bilo za njihove starše
Horoskopska znamenja, ki najpogosteje sprejemajo slabe finančne odločitve
Horoskopska znamenja, ki najpogosteje sprejemajo slabe finančne odločitve
moskisvet
Portal
Emily Ratajkowski navdušila v novi kampanji
Nespečnost ali le slab spanec? Odgovor skriva pravilo 3-3-3
Nespečnost ali le slab spanec? Odgovor skriva pravilo 3-3-3
Planeti v nevarnosti: kako staranje zvezd uničuje svetove
Planeti v nevarnosti: kako staranje zvezd uničuje svetove
Gumbi se vračajo v avtomobile: zakaj zasloni niso več dovolj
Gumbi se vračajo v avtomobile: zakaj zasloni niso več dovolj
dominvrt
Portal
7 opravil, ki jih je najbolje narediti pred pomladjo
Dan bo hudi nesreči je izgubila še najboljšega prijatelja
Dan bo hudi nesreči je izgubila še najboljšega prijatelja
Viralni opičji mladič, ki je našel uteho v plišasti igrači
Viralni opičji mladič, ki je našel uteho v plišasti igrači
Moderno hišo spremenila v retro dragulj in s tem veliko zaslužila
Moderno hišo spremenila v retro dragulj in s tem veliko zaslužila
okusno
Portal
Domači kvas: preprosta rešitev, da ga ne boste več kupovali
5 prilog naših bralcev, ki bodo zasenčile glavno jed
5 prilog naših bralcev, ki bodo zasenčile glavno jed
Recept za to pecivo vsi iščejo in ko ga boste poskusili, boste razumeli, zakaj
Recept za to pecivo vsi iščejo in ko ga boste poskusili, boste razumeli, zakaj
Slastna mesna jed, ki se zlahka kosa z golažem
Slastna mesna jed, ki se zlahka kosa z golažem
voyo
Portal
Cvetje v jeseni
Kmetija
Kmetija
Sanje Grofov
Sanje Grofov
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1543