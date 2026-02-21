Britanska vlada razmišlja o izključitvi princa Andrewa iz nasledstva

Kralj Karel III. je svojemu mlajšemu bratu že lani odvzel vse kraljeve nazive in ga izselil iz rezidence Royal Lodge v Windsorju. Kljub temu Andrew, sin pokojne kraljice Elizabete II., ostaja osmi v vrsti za britanski prestol.
Britanska vlada bi morebitno zakonodajno pobudo po navedbah virov sprožila po zaključku policijske preiskave. Za spremembo nasledstvene ureditve bi bil potreben zakon, ki bi ga morale poleg Združenega kraljestva Velike Britanije potrditi tudi vse druge države Commonwealtha, kjer je britanski monarh hkrati vodja države, navaja AFP.
Britanski obrambni minister Luke Pollard je za BBC dejal, da vlada pri načrtih, da bi nekdanjega princa izključili iz nasledstvene vrste, sodeluje z Buckinghamsko palačo. Ob tem je izrazil upanje, da bo predlog deležen podpore vseh političnih strank, in poudaril, da je prav, da do morebitnih ukrepov pride šele po zaključku preiskave.
Nekdanjega princa so aretirali v četrtek na njegovem novem domovanju na posestvu Sandringham v vzhodni Angliji. Po 11. urah v policijskem pridržanju so ga izpustili, nadaljujejo pa preiskavo zaradi suma zlorabe javne funkcije.
Policija še naprej preiskuje njegovo nekdanjo rezidenco Royal Lodge v Windsorju in od njegovih nekdanjih varnostnikov zbira informacije o morebitnih relevantnih opažanjih.
V sodelovanju z ameriškimi oblastmi ločeno preverja tudi obtožbe o domnevni trgovini z dekleti in ženskami prek letov, povezanih z Epsteinom, v in iz Londona, še piše AFP.
Preiskava poteka v času novih razkritij iz t. i. Epsteinovih dosjejev. Ti naj bi kazali na tesne vezi med Andrewom in Epsteinom ter na deljenje zaupnih informacij v času, ko je Andrew med letoma 2001 in 2011 opravljal funkcijo britanskega trgovinskega odposlanca.
Andrew, ki je vse očitke o neprimernem ravnanju večkrat zanikal, se je leta 2019 zaradi povezav z Epsteinom umaknil iz javnega življenja. Leta 2022 je z Virginie Giuffre, ki ga je obtožila spolne zlorabe, sklenil večmilijonsko poravnavo brez priznanja krivde.
