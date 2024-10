Britanska vlada želi brezposelne na delo vrniti z zdravili za hujšanje

"Naši vse širši pasovi so tudi veliko breme za naše zdravstvo in povzročajo visoke stroške," je Wes Streeting zapisal v članku za britanski časnik Telegraph, ki je bil objavljen v ponedeljek. Dodal je, da nezdravo prehranjevanje znatno vpliva na življenje Britancev in skrajšuje njihovo pričakovano življenjsko dobo.

Predlagal je, da bi lahko z injekcijami za hujšanje znatno zmanjšali vložek 11 milijard funtov, ki jih britanska nacionalna zdravstvena služba (NHS) vsako leto porabi za zdravljenje posledic debelosti, kar je celo več kot za kajenje. "Dolgoročne koristi teh zdravil za hujšanje bi lahko izjemno prispevale k reševanju težav, povezanih z debelostjo. Številnim ljudem bodo spremenila življenje, pomagala jim bodo pri vrnitvi na delo in razbremenila naš nacionalni zdravstveni sistem," je še zapisal Streeting.