Britanska vojaška baza na Cipru tarča napada

Osebje oporišča Akrotiri je dobilo navodilo, naj ostanejo na mestu in počakajo na nadaljnja navodila, saj ni mogoče izključiti možnosti nadaljnjih napadov. Po poročanju več ciprskih novičarskih portalov so eksplozije in sirene slišali vse do bližnjega Limasola, preventivno so danes zaprli šole v vaseh blizu oporišča.

Ciprski predsednik Nikos Hristodulides je ob tem poudaril, da Ciper na noben način ne sodeluje in ne namerava sodelovati v nobeni vojaški operaciji. Po poročanju televizijske mreže Al Jazeera je dodal, da je v stalnem stiku z evropskimi in drugimi voditelji glede razvoja dogodkov.

Oglasila se je tudi predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. V objavi na X je zapisala, da je govorila z Hristodulidesom, ki jo je obvestil o "enkratnem incidentu", v katerem je cilj bilo britansko oporišče. "Čeprav Republika Ciper ni bila tarča napada, naj bo jasno: skupaj, trdno in nedvoumno stojimo ob strani našim državam članicam ob soočenju s kakršno koli grožnjo," je zaključila.

Združeno kraljestvo ima na Cipru dve letalski oporišči. Britanski premier Keir Starmer je v nedeljo sporočil, da je Združeno kraljestvo sprejelo zahtevo ZDA za uporabo britanskih baz za obrambo proti Iranu.

"ZDA so zaprosile za dovoljenje za uporabo britanskih baz za ta specifični in omejeni obrambni namen. Odločili smo se, da sprejmemo to zahtevo, da bi Iranu preprečili izstreljevanje raket po celotni regiji," je dejal v videoposnetku, objavljenem na družbenem omrežju X.