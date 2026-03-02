Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Britanska vojaška baza na Cipru tarča napada

Nikozija, 02. 03. 2026 07.43 pred 6 urami 2 min branja 53

Avtor:
STA D.L.
Britanska vojaška baza Akrotiri na Cipru

Britansko letalsko oporišče Akrotiri na Cipru je bilo tarča napada z dronom. Britansko obrambno ministrstvo je minulo noč potrdilo napad in sporočilo, da v njem ni bil nihče poškodovan. Napad so potrdile tudi ciprske oblasti.

Britanska vojaška baza Akrotiri na Cipru
Britanska vojaška baza Akrotiri na Cipru
FOTO: AP

Osebje oporišča Akrotiri je dobilo navodilo, naj ostanejo na mestu in počakajo na nadaljnja navodila, saj ni mogoče izključiti možnosti nadaljnjih napadov. Po poročanju več ciprskih novičarskih portalov so eksplozije in sirene slišali vse do bližnjega Limasola, preventivno so danes zaprli šole v vaseh blizu oporišča. 

Ciprski predsednik Nikos Hristodulides je ob tem poudaril, da Ciper na noben način ne sodeluje in ne namerava sodelovati v nobeni vojaški operaciji. Po poročanju televizijske mreže Al Jazeera je dodal, da je v stalnem stiku z evropskimi in drugimi voditelji glede razvoja dogodkov.

Oglasila se je tudi predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. V objavi na X je zapisala, da je govorila z Hristodulidesom, ki jo je obvestil o "enkratnem incidentu", v katerem je cilj bilo britansko oporišče. "Čeprav Republika Ciper ni bila tarča napada, naj bo jasno: skupaj, trdno in nedvoumno stojimo ob strani našim državam članicam ob soočenju s kakršno koli grožnjo," je zaključila. 

Združeno kraljestvo ima na Cipru dve letalski oporišči. Britanski premier Keir Starmer je v nedeljo sporočil, da je Združeno kraljestvo sprejelo zahtevo ZDA za uporabo britanskih baz za obrambo proti Iranu.

"ZDA so zaprosile za dovoljenje za uporabo britanskih baz za ta specifični in omejeni obrambni namen. Odločili smo se, da sprejmemo to zahtevo, da bi Iranu preprečili izstreljevanje raket po celotni regiji," je dejal v videoposnetku, objavljenem na družbenem omrežju X.

akrotiri ciper iran dron napad

UI v smrtonosni vlogi: spremljanje geolokacij, klicev, objav in sporočil

Še en ameriški vojak padel na Bližnjem vzhodu, razmere kritične

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
KOMENTARJI53

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Smuuki
02. 03. 2026 14.24
Zagotovo ni volja večine irancev da so pod ruskim vplivom. Čemu protesti? Z nasiljem so ubijali protestnike zdaj so takega nasilja deležni še sami. Kjer koli je prisoten ruski vpliv je trpljenje. Trda ruska roka, boj za preživetje ljudem odpira oči in se upravičeno upirajo. Padec režima je neizogiben. Tega se putin zaveda a ima premalo resursov da bi posredoval. Če vojsko povleče iz ukraine je pogorel. Nekaj mora žrtvovati. Žrtvoval bo vpliv v iranu in iransko ekipo prrpustil na milost in nemilost
Odgovori
+1
1 0
kita 1111
02. 03. 2026 13.16
Iran se ima pravico branit kako pa lkudje tam živijo se morajo sami med sabo zmenit ,to se nas ne tiče
Odgovori
+4
5 1
bronco60
02. 03. 2026 12.09
Seveda, ko dva pretepata enega, pridejo mimo trije in jih 5 pretepa enega. Britanci , Nemci in Francozi komaj čakajo, da gredo pomagat židom.
Odgovori
+6
6 0
FreedomMan
02. 03. 2026 11.57
Upam da epstein koalicija polomi zobe na Iranu in da narod posledično zamenja trenutni zločinski režim v izraelu in ameriki.
Odgovori
+6
6 0
3320.
02. 03. 2026 13.47
🤞🏻🤞🏻🤞🏻
Odgovori
0 0
dannyer
02. 03. 2026 11.49
postimo ,da je iran slab režim napadli so jih mimo kakršne koli resolucije ZN. iran se ima posledično pravico braniti. saj napadi izhajajo iz teh uporišč. Trump je mislil ,da bo lahko hitro šel notri in ven. sedaj pa ima probleme izrael so potegnili zda v večji kaos. Trump pa nima mandata kongresa.
Odgovori
+6
7 1
Slovenska pomlad
02. 03. 2026 11.32
So pač del Epstein koalicije.
Odgovori
+7
7 0
Darko32
02. 03. 2026 11.30
Tukaj je manipulacija v članku. Namreč v članku ni nikjer navedeno kaj je delala Ameriška vojska na tem območju in zakaj ima prav ona orožje tukaj. Torej so na pokvarjen način poskušali EU vplesti v to. Zato dajmo biti korektni in pokazati celotno izjavo ANGLEŠKEGA politika, ki je lepo povedal kaj je bilo. Zato ni korektno zavajati Slovenskega bralca in gledalca. Vsi vemo kam pes taco moli.
Odgovori
+5
5 0
Rafael Kramar
02. 03. 2026 11.19
Bože mili, komentarji na osnovnošolskem nivoju nižje stopnje...
Odgovori
+2
2 0
suleol
02. 03. 2026 11.04
povsod so nas vpletli, hvala lepa, amerika klasika, kaj lahko pricakujemo zdele, dvig cen in nemori po celem svetu
Odgovori
+5
6 1
Blue Dream
02. 03. 2026 11.00
Kaj sploh počnejo britanski vojaki na Cipru?
Odgovori
+2
3 1
alicante1234
02. 03. 2026 11.08
Akrotiri in Dekelija sta britanski prekomorski suvereni ozemlji na Cipru.
Odgovori
+0
1 1
Rafael Kramar
02. 03. 2026 11.17
Škoda razlagat to trotom nerazgledanim.
Odgovori
+0
1 1
Blue Dream
02. 03. 2026 12.16
alicante1234 pa nebi smeli biti
Odgovori
+3
3 0
Smuuki
02. 03. 2026 14.16
Mar ni ciper razdeljen na dva dela? Evropska država v vojni z azijsko turčijo. Zato so tam.
Odgovori
0 0
sannja5
02. 03. 2026 10.52
spodaj berem dvomljivce v moje napovedi. Na moji slogarci.com lahko vsak datumsko preveri pod rubriko vedeževanje, da so se moje napovedi celo na moje začudenje 99% uresničile.
Odgovori
-2
1 3
Emtisunce
02. 03. 2026 10.45
Prihaja 3 svetovna vojna ...
Odgovori
+0
3 3
M_teoretik
02. 03. 2026 10.47
Če se EU In Komenvelt ne vmešajo, Ne!?
Odgovori
-1
1 2
Podlupo
02. 03. 2026 11.21
Zaenkrat še ne, to kar počnejo je hibridna strategija in poteka regionalno. Dubaj vitrina zahoda in globalni kapital. Udarili so tja, kjer svet misli, da je najbolj varen. Arabski emirati tesno sodelujejo z ZDA.
Odgovori
+2
3 1
gongash
02. 03. 2026 10.44
Delujejo obrambno proti iranu. Pa koga oni farbajo. Napadli so jih potem so pa šokirani ko nekdo strelja nazaj.
Odgovori
+5
6 1
gongash
02. 03. 2026 10.45
Bombardirajo vrtce, šole, vlado. Iran ima pravico da se brani.
Odgovori
+3
6 3
M_teoretik
02. 03. 2026 10.46
In to zahrbtno, ko so pogovori še potekali!?
Odgovori
+2
4 2
M_teoretik
02. 03. 2026 10.36
Tole s strani Irana ni glih modra poteza; da ne izivajo angleže po nepotrebnem!?
Odgovori
+4
4 0
M_teoretik
02. 03. 2026 10.38
No glede na odobritev angležev, da ZDA koristi oporišče niti nibtakšna napaka. Bolj opozorilo!?
Odgovori
+1
2 1
MladInPerspektiven
02. 03. 2026 10.46
angleži so sodelovali v teh napadih V ČEM JE PROBLEM kdo je prvi začel ... Problem je ker Anglija, Francija, Nemčija skočijo takoj ko Trumpek zakašlja sedaj pa je kar je. VESELICA BO če ne bodo bolj pametni.
Odgovori
+2
4 2
3320.
02. 03. 2026 13.50
Ma kakšni angleži njih danes rna uničena ukrajina vohaško, poje za zajtrk.
Odgovori
0 0
Smuuki
02. 03. 2026 14.18
Bodo dobili še angleže za doseganje ciljev. Norost fanatizma. Še kako evropsko državo naj napadejo da bo prej poražen iran.
Odgovori
0 0
FreedomMan
02. 03. 2026 10.30
Satanistom treba soditi zaradi poboja 150 deklic, če bi bilo obratno bi že padale atomske... tako pa nihče nič, žrtvovali otroke njihovemu hudiču baalu svet pa zatiska oči...
Odgovori
+6
9 3
3320.
02. 03. 2026 13.51
Radi vidijo to... sej veš kaj vse piše v Epštajnovih filetih, smrt otrok jih pali, zato pa podpirajo splav.
Odgovori
0 0
medusa
02. 03. 2026 10.08
Lajna pravi nc bat.Je bil osamljen incident...Reagirala bo malo morgen...
Odgovori
+3
5 2
Volja
02. 03. 2026 09.55
Tole zaveznistvo ZDA-Izrael diši po dogovoru, da Trump najprej izpolnjuje Netanjahovo željo in dolgoletno skrb za Izrael in bo ob naslednji priliki to povrnil z izpolnitvijo Trumpove želje. EU ne more imeti mirnega spanca.
Odgovori
+8
9 1
Zmaga Ukrajini
02. 03. 2026 09.54
Prvič v zgodovini se je sicer zgodilo, so Briti jasno povedali, da gre v primeru napada na Iran za očitno kršitev mednarodnega prava. Neverjetno, da smo to doživeli... Ampak po drugi strani je pa Starmer spet pokleknil in zato dovolil Američanom uporabljati njihovo bazo na Cipru za namene napada na Iran. In prav s tem je najbolj ogrozil Brite. Če bi se popolnoma umaknil, bi bilo verjetno drugače. Naj se Američani sami bodejo z Iranci. Res je, da je Iran oslabljen v mnogih ozirih, ampak po terorističnih napadih so pa še vedno no. 1 v svetovnem merilu.
Odgovori
+4
9 5
gr rg
02. 03. 2026 09.53
A že vedo, kdo je napadel? Že zopet false flag🤣.
Odgovori
+2
2 0
FreedomMan
02. 03. 2026 09.49
Koalicija epstein nadaljuje z zločini in s kršenjem mednarodnega prava.
Odgovori
+10
11 1
bibaleze
Portal
Pomladne alergije pri otrocih: kako prepoznati prve znake in kdaj obiskati pediatra
Tako bo otroška soba varen in prijeten kotiček za vašega malčka
Tako bo otroška soba varen in prijeten kotiček za vašega malčka
Zakaj nekateri stari starši nočejo več čuvati vnukov?
Zakaj nekateri stari starši nočejo več čuvati vnukov?
Kako spodbujati čustveno moč otrok z vprašanji
Kako spodbujati čustveno moč otrok z vprašanji
zadovoljna
Portal
Zablestela v centru Ljubljane v rožnatem plašču
Lepe Slovenke zablestele na najbolj zabavnem dogodku leta
Lepe Slovenke zablestele na najbolj zabavnem dogodku leta
Nenavadna 'gola' obleka je pritegnila vso pozornost
Nenavadna 'gola' obleka je pritegnila vso pozornost
Z novo frizuro je praktično neprepoznavna
Z novo frizuro je praktično neprepoznavna
vizita
Portal
5 vrst hrane, ki dokazano izboljšajo prebavo
Kako prepoznati zgodnje znake demence, ki se lahko pojavijo že v pozni odraslosti
Kako prepoznati zgodnje znake demence, ki se lahko pojavijo že v pozni odraslosti
Kako lahko 8 dni brez spanca človeka pahne v psihozo
Kako lahko 8 dni brez spanca človeka pahne v psihozo
Zakaj se zjutraj zbujate z občutkom tesnobe
Zakaj se zjutraj zbujate z občutkom tesnobe
cekin
Portal
Je to Trumpov pravi cilj?
Prenočišče v središču Londona za ceno piva
Prenočišče v središču Londona za ceno piva
Kako se obnašati prvi dan v službi: vodič za popoln prvi vtis
Kako se obnašati prvi dan v službi: vodič za popoln prvi vtis
Ženska prihrani 34 evrov pri Ryanairu z Vintedovim trikom
Ženska prihrani 34 evrov pri Ryanairu z Vintedovim trikom
moskisvet
Portal
Vplivnica skuhala 'juho' iz lastnih reber – internet v šoku
To resno ogroža zdravje kolesarjev
To resno ogroža zdravje kolesarjev
Zakaj se oblačila krčijo pri pranju in kako jih rešiti?
Zakaj se oblačila krčijo pri pranju in kako jih rešiti?
F-35 so zdaj še bolj nevarni
F-35 so zdaj še bolj nevarni
dominvrt
Portal
To so najbolj igrive pasme psov
Kuhinja prihodnosti: Kateri elementi gredo v pozabo?
Kuhinja prihodnosti: Kateri elementi gredo v pozabo?
Kamnita hiša iz 16. stoletja: življenje v skali, ki navdušuje
Kamnita hiša iz 16. stoletja: življenje v skali, ki navdušuje
Pomladna nevarnost za hišne ljubljenčke: rastline in alergeni, ki lahko škodujejo vašemu psu ali mački
Pomladna nevarnost za hišne ljubljenčke: rastline in alergeni, ki lahko škodujejo vašemu psu ali mački
okusno
Portal
Poceni namaz za zdrav zajtrk, ki vas bo očaral
Popolna kombinacija, ki vedno deluje
Popolna kombinacija, ki vedno deluje
3 hitra kosila, ko res nimate časa (a vseeno želite nekaj domačega)
3 hitra kosila, ko res nimate časa (a vseeno želite nekaj domačega)
Najboljše sladice brez peke, ki so idealne za vsako priložnost
Najboljše sladice brez peke, ki so idealne za vsako priložnost
voyo
Portal
Ben se vrača
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Kmetija
Kmetija
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1547