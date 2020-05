Interpol izdal tiralico za ženo ameriškega diplomata, ki je v Angliji povzročila nesrečo

Interpol je izdal tiralico za Američanko Anne Sacoolas, žena ameriškega vladnega uslužbenca, kije konec avgusta lani iz ameriške obveščevalne baze RAF Croughton v Northamptonshiru v Angliji zapeljala v napačno smer, pri tem pa čelno trčila v 19-letnega motorista Harryja Dunna, ki se je takrat pravilno pripeljal po cesti, piše Guardian.

V trčenju je najstnik utrpel hude poškodbe, zaradi katerih je nato v bolnišnici umrl. Voznica se je po nesreči sklicevala na diplomatsko imuniteto in se vrnila v ZDA.

Britanske oblasti vložile obtožnico in zahtevale izročitev

Britanske oblasti so že od decembra od ZDA zahtevale njeno izročitev, potem ko jo je tožilstvo uradno obtožilo za kaznivo dejanje povzročitve smrti zaradi nevarne vožnje, za kar britanski zakon predvideva kazen do 14 let zapora.