Britanska vplivnica namerno zapeljala v drugo vplivnico in jo ubila

32-letna Klaudia Zakrzewska iz Essexa je v soboto podlegla hudim poškodbam, ki jih je utrpela v hudem trčenju v preteklem tednu.
Kot je sporočila londonska policija, so v zgodnjih jutranjih urah 19. aprila posredovali v londonski soseski Soho, znani po živahnem nočnem življenju, kjer je avtomobil zapeljal v pešce, je poročal Sky News.
Hudo poškodovano 32-letnico so v kritičnem stanju prepeljali v bolnišnico, v dogodku pa je bil poškodovan tudi 58-letni moški, ki je bil, kot kaže, naključna žrtev.
Po besedah tožilca so nadzorne kamere ujele osumljenko, 29-letno Gabrielle Carrington, ki se je usedla v svoje vozilo in namerno zapeljala v Zakrzewsko.
Carringtonova, ki se trenutno nahaja v priporu, je bila sprva obtožena poskusa umora, po smrti 32-letnice pa je tožilec sporočil, da je njeno dejanje prekvalificirano v umor.
29-letnica je leta 2013 nastopila v znanem televizijskem šovu X Factor, v zadnjem času pa je bila vplivnica na družbenih omrežjih. Na Instagramu, kjer je znana pod imenom RielleUK, ji sledi več kot 360.000 ljudi.
Pokojna 32-letnica je bila medtem na družbenih omrežjih znana kot Kladiaglam, tudi njej pa je sledilo skoraj 300.000 ljudi.
Okoliščine trčenja sicer niso javno znane, prav tako ni znan motiv 29-letnice. Po dogodku so se sicer na spletu pojavila ugibanja, da naj bi se dekleti sprli zaradi moškega, česar pa londonska policija ni potrdila.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.