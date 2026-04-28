Britanska vplivnica namerno zapeljala v drugo vplivnico in jo ubila

32-letna Klaudia Zakrzewska iz Essexa je v soboto podlegla hudim poškodbam, ki jih je utrpela v hudem trčenju v preteklem tednu.

Kot je sporočila londonska policija, so v zgodnjih jutranjih urah 19. aprila posredovali v londonski soseski Soho, znani po živahnem nočnem življenju, kjer je avtomobil zapeljal v pešce, je poročal Sky News.

Hudo poškodovano 32-letnico so v kritičnem stanju prepeljali v bolnišnico, v dogodku pa je bil poškodovan tudi 58-letni moški, ki je bil, kot kaže, naključna žrtev.

Po besedah tožilca so nadzorne kamere ujele osumljenko, 29-letno Gabrielle Carrington, ki se je usedla v svoje vozilo in namerno zapeljala v Zakrzewsko.

Carringtonova, ki se trenutno nahaja v priporu, je bila sprva obtožena poskusa umora, po smrti 32-letnice pa je tožilec sporočil, da je njeno dejanje prekvalificirano v umor.