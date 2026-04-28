Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Britanska vplivnica namerno zapeljala v drugo vplivnico in jo ubila

London, 28. 04. 2026 16.49 pred 41 minutami 2 min branja 4

Avtor:
M.S.
Gabrielle Carrington

V Veliki Britaniji odmeva spor med dvema vplivnicama, ki se je končal tragično. 29-letna Gabrielle Carrington je pred dnevi v središču Londona z avtomobilom namerno zapeljala v drugo vplivnico, ki je pri tem utrpela hude telesne poškodbe. Po več dneh zdravljenja je 32-letnica umrla v bolnišnici. Povzročiteljico so obtožili umora.

32-letna Klaudia Zakrzewska iz Essexa je v soboto podlegla hudim poškodbam, ki jih je utrpela v hudem trčenju v preteklem tednu.

Kot je sporočila londonska policija, so v zgodnjih jutranjih urah 19. aprila posredovali v londonski soseski Soho, znani po živahnem nočnem življenju, kjer je avtomobil zapeljal v pešce, je poročal Sky News.

Hudo poškodovano 32-letnico so v kritičnem stanju prepeljali v bolnišnico, v dogodku pa je bil poškodovan tudi 58-letni moški, ki je bil, kot kaže, naključna žrtev.

Po besedah tožilca so nadzorne kamere ujele osumljenko, 29-letno Gabrielle Carrington, ki se je usedla v svoje vozilo in namerno zapeljala v Zakrzewsko.

Carringtonova, ki se trenutno nahaja v priporu, je bila sprva obtožena poskusa umora, po smrti 32-letnice pa je tožilec sporočil, da je njeno dejanje prekvalificirano v umor.

Klaudia Zakrzewska
FOTO: Profimedia

29-letnica je leta 2013 nastopila v znanem televizijskem šovu X Factor, v zadnjem času pa je bila vplivnica na družbenih omrežjih. Na Instagramu, kjer je znana pod imenom RielleUK, ji sledi več kot 360.000 ljudi.

Avtomobil, s katerim je Carringtonova zapeljala v drugo vplivnico.
FOTO: Profimedia

Pokojna 32-letnica je bila medtem na družbenih omrežjih znana kot Kladiaglam, tudi njej pa je sledilo skoraj 300.000 ljudi.

Okoliščine trčenja sicer niso javno znane, prav tako ni znan motiv 29-letnice. Po dogodku so se sicer na spletu pojavila ugibanja, da naj bi se dekleti sprli zaradi moškega, česar pa londonska policija ni potrdila.

  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI4

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Paradox
28. 04. 2026 17.15
Sama plastika. FUJ.
Odgovori
+7
7 0
devlon
28. 04. 2026 17.04
verjetno je v igri moški.. ker, za kaj se je bolj vredno borit kot za en slan arašid..
Odgovori
+2
3 1
Arrya
28. 04. 2026 17.00
Prav smešno je kako se je jezik spremenil v zadnjih letih, včasih ni obstajal izraz "vplivnica". Včasih se je takšnim ženskam, ki se prodajajo preko spleta reklo marsikaj, česar danes cenzura ne spusti čez.
Odgovori
+8
9 1
Hugh_Mungus
28. 04. 2026 17.28
O ne! ne moreš več žalit žensk! Krivica!
Odgovori
0 0
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1677