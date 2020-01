Britanske oblasti od ZDA zahtevajo izročitev voznice, ki jo je ščitila imuniteta

Postopek za izročitev obtoženke je stekel že decembra, ko je tožilstvo izdalo obtožnico proti voznici. Po britanski zakonodaji je za povzročitev smrti zaradi nevarne vožnje zagrožena kazen do 14 let zapora.

Britansko notranje ministrstvo pa je dejalo, da je zdaj z uradno zahtevo žogica na ameriški strani. Ameriška vlada je že ob odločitvi britanskega tožilstva dejala, da bi bila zahteva za izročitev žene ameriškega diplomata zelo neprimerna. ZDA vztrajajo pri tem, da je imela voznica v času nesreče diplomatsko imuniteto. "Stališče vlade ZDA je, da bi bila zahteva za izročitev posameznika pod temi pogoji zloraba," je dejala predstavnica Bele hiše.

42-letnica je ob začetku postopka za izročitev preko svojih odvetnikov sporočila, da se prostovoljno ne namerava vrniti v Združeno kraljestvo. "Anne je zaradi tragične nesreče uničena in bi naredila vse, da bi vrnila Harryja. Še naprej žaluje za Harryjem in njegovo družino," je dejala Amy Jeffress odvetnica Sacoolasove.

Harryjeva starša Charlotte Charles in Tim Dunnsta zadovoljna, da je britanska vlada od ZDA zahtevala izročitev voznice. Predstavnik družine pokojnega Harryja Radd Seiger je dejal, da je to pomemben dan za družino. Starša sta prepričana, da se bo voznica vrnila v državo. "100-odstotno sem prepričan, da se bo Anne Sacoolas vrnila v Združeno kraljestvo in se soočila s pravosodnim sistemom. Anne Sacoolas se mora vrniti in se bo vrnila, o tem ne dvomim," je v imenu družine dejal Seiger. "Nihče, ne glede na to, ali je diplomat ali kaj drugega, ni nad zakonom," je še ponovil stališče družine.

Starša sta odločena, da bosta dosegla pravico za Harryja, saj kot pravita, sta to sinu obljubila. Družina je v svojem boju za pravico sprožila več sodnih postopkov, med drugim proti britanskemu zunanjemu ministrstvu, ameriški vladi in tudi sami voznici. Za svoj sodni boj sta denar zbirala tudi preko platforme za množično financiranje.