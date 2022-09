V 8-kilometrski koloni tudi Theresa May in David Beckham

Zaradi prevelike gneče in večkilometrske kolone, ki je zdaj dolga že 8 kilometrov in se razteza od parlamenta do parka Southwark v južnem Londonu, so se britanske oblasti odločile, da prepovedo priključevanje obstoječi koloni in za vsaj 6 ur prekinejo vstop novih ljudi v park Southwark, ki so ga zaenkrat zaprli. Med čakajočimi, ki so se želeli pokloniti pokojni kraljici, sta bila tudi nekdanja britanska premierka Theresa May in nogometaš David Beckham.

Nekdanja premierka Theresa May se je v družbi moža Philipa ustavila pri krsti in si vzela čas za premislek. Mayjeva se je pridružila javni koloni in ni preskakovala vrste, kakor so jo mnogi drugi poslanci in politiki. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke V začetku tedna se je Mayeva poklonila kraljici in jo označila za "najbolj izjemno osebo, kar jih je kdaj srečala." Britanske oblasti so medtem prepovedale dodatno zbiranje ljudi, ker je kolona postala preprosto predolga. Vstop v čakalno vrsto je bil tako prekinjen za vsaj šest ur. Približno ob 12. uri so se vrata v parku Southwark zaprla, da bi preprečili vstop dodatni množici ljudi. Vsi, ki se želijo posloviti od kraljice, morajo trenutno čakati kar 14 ur. icon-expand David Beckham FOTO: Profimedia 76-letna Helena Larsen je v park prispela le trenutek prepozno."Dobesedno smo prišli sem in so park zaprli pred nami," je dejala in dodala, da bo verjetno počakala na območju, dokler se vrata ne odprejo. icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right Caroline Quilty iz Londona je prišla na vrsto okoli 4. ure zjutraj. "Mislim, da je to trenutek v zgodovini, in če ne bi prišla in ga proslavila ter videla in bila del tega, mislim, da bi res obžalovala," je dejala. Vrsta za ogled slavnostne kraljice Elizabete II. je segala od Westminster Halla, čez reko Temzo in nato naprej, mimo razglednega kolesa London Eye ter muzeja Tate Modern in Tower Bridgea. V četrtek zvečer je vrsta dosegla Southwark Park v jugovzhodnem Londonu.