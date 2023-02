Britanske oblasti: Razmislite o tem, da s svojih naprav izbrišete TikTok

Družbeno omrežje TikTok je izredno priljubljeno omrežje, ki ima več kot milijardo uporabnikov. A ob porastu priljubljenosti, vznika tudi zmeraj več pomislekov glede varnosti njegove uporabe. V Veliki Britaniji tako svojim državljanom svetujejo, naj ponovno premislijo, če je uporaba aplikacije dobra ideja.

Konservativna poslanka Alicia Kearns iz britanskega odbora za zunanje zadeve je dejala, da "smo naivni" glede resnosti grožnje, ki jo predstavlja TikTok. Zato so britanske oblasti prebivalcem svetovale, naj aplikacijo izbrišejo s svojih telefonov. Z uporabo TikToka so po mnenju Kearnsove ogroženi osebni podatki uporabnikov, ki so izpostavljeni predvsem sovražnim grožnjam kitajske vlade. "To je ultimativni vir podatkov za vsakogar s sovražnimi prizadevanji," je dejala.

icon-expand B FOTO: Shutterstock

Na omrežju, ki ima več kot milijardo uporabnikov, med njimi je velik odstotek najstnikov, se zbira ogromna količina podatkov, ki jih aplikacija črpa iz telefona. V Združenem kraljestvu, Evropi, najbolj pa v ZDA, so se zato pojavili pomisleki glede njegove uporabe. V Združenih državah glede uporabe že obstajajo določene omejitve uporabe. Prepovedan je v nekaterih šolah, na delovnih mestih in na napravah kongresnikov. Zadržki do uporabe so vzniknili po tem, ko so v javnost pricurjale informacije, da je podjetje ByteDance, ki ima v lasti TikTok, informacije iz aplikacije izrabilo, ko je želelo izslediti Zahodne novinarje. "To bi nas moralo vse skrbeti," je prepričana Kearnsova.

Podjetje ByteDance, s sedežem v Pekingu, sicer zanika, da bi kadarkoli zlorabilo osebne podatke uporabnikov. Katere informacije hrani TikTok? TikTok pozna posameznikov IP naslov, ve, katere druge aplikacije so nameščene v njegovem telefonu, prav tako hrani informacije o e-poštnem naslovu in datumu rojstva uporabnika.