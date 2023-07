Britanske poštarje v enem letu psi napadli skoraj 2000-krat

Britanska pošta je med koncem marca 2022 in 31. marcem letos zabeležila 1916 napadov psov na poštarje, kar je 14 odstotkov več kot v predhodnem obdobju.

Poleg 902 napadov, ki sta se zgodila pred vhodnimi vrati, so psi britanske poštarje v 515 primerih oziroma 27 odstotkih napadli na vrtu, dovozu ali na dvorišču, v 381 primerih, to je 20 odstotkov primerov, pa so psi poštarje napadli skozi režo poštnih nabiralnikov, medtem ko so jih polnili. 118 napadov oziroma šest odstotkov se jih je zgodilo na ulici.