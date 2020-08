Britanskega konservativca prijeli zaradi suma posilstva

Policija je politika prijela na podlagi prijave ženske, nekdanje uslužbenke v britanskem parlamentu, stare med 20 in 30 let. Obtožila ga je, da jo je večkrat prisilil v spolne odnose, sama pa da je bila tako travmatizirana, da je morala v bolnišnico. To se je dogajalo med julijem lani in januarjem letos, je poročal Sunday Times.

V konservativni stranki so se odzvali s pojasnilom, da obtožbe proti poslancu jemljejo zelo resno. Več pa niso želeli komentirati. Je pa pričakovati zahtevo Downing Streeta, da se poslanca začasno umakne iz parlamenta, še navaja Sunday Times.

Laburisti pa so se na drugi strani odzvali kritično in ocenili, da gre za šokantno novico, ki pošilja "grozno sporočilo iz Westminstra", poroča britanski BBC.