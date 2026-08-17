Britanskega profesorja po tednih obtožb o plagiatorstvu našli mrtvega

41-letnega Jasona Ardaya so v petek popoldne našli neodzivnega v stanovanju v Batterseaju na jugu Londona, piše AP News. Novica o njegovi smrti je prišla v istem tednu, ko je izšel njegov spomin "Great and Unfortunate Things", težko pričakovano delo, ki se ga je založba Simon & Schuster kljub dvomom o njegovi verodostojnosti odločila izdati. Ardayjeva družina je v izjavi, ki jo je objavil njegov založnik, dejala, da je "v šoku zaradi izgube čudovitega očeta, partnerja, brata, strica in sina". "Kampanja dezinformacij je bila za Jasona preveč. Bil je nežen človek, ki je v vsakem vedno želel videti najboljše," je sporočila družina in dodala, da je bil Arday tri leta "tarča vztrajnega in sistematičnega nadlegovanja ljudi, ki so bili v svojem prizadevanju, da bi ga diskreditirali, pripravljeni storiti vse".

Jason Arday FOTO: Profimedia

Policisti njegove smrti ne obravnavajo kot sumljive ali nasilne. Oglasili so se tudi na Univerzi v Cambridgeu in dejali, da jih je novica "globoko pretresla". "Naše iskreno sožalje izrekamo družini in prijateljem Jasona Ardayja v tem izjemno težkem času," so sporočili. Arday, ki je bil leta 2023 pri 37 letih najmlajši temnopolti profesor na Cambridgeu, je odstopil po tem, ko je bil deležen močnega medijskega pritiska zaradi obtožb o plagiatorstvu v njegovih akademskih delih, pa tudi vprašanj glede njegovih navedb o športnih dosežkih in zbiranju sredstev. Univerza v Cambridgeu je zato sprožila preiskavo njegovih kvalifikacij in častnih oziroma gostujočih položajev. Arday je sicer očitke zavrnil, a vseeno podpisal odstopno izjavo, v kateri je dejal, da so "neusmiljene obtožbe, ugibanja in javni komentarji močno prizadeli njega in ljudi, ki jih ima rad".