Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Britanskega profesorja po tednih obtožb o plagiatorstvu našli mrtvega

Cambridge, 17. 08. 2026 10.31 pred 2 urama 2 min branja 38

Avtor:
N.V.
Jason Arday

Britanski sociolog, profesor, ki ga je Cambridge imenoval za najmlajšega temnopoltega profesorja v svoji zgodovini, je bil po tem, ko je bil obtožen domnevnega plagiatorstva in po močnem medijskem pritisku, najden mrtev. Policisti njegove smrti ne obravnavajo kot nasilne in še vedno preiskujejo okoliščine.

41-letnega Jasona Ardaya so v petek popoldne našli neodzivnega v stanovanju v Batterseaju na jugu Londona, piše AP News. Novica o njegovi smrti je prišla v istem tednu, ko je izšel njegov spomin "Great and Unfortunate Things", težko pričakovano delo, ki se ga je založba Simon & Schuster kljub dvomom o njegovi verodostojnosti odločila izdati.

Ardayjeva družina je v izjavi, ki jo je objavil njegov založnik, dejala, da je "v šoku zaradi izgube čudovitega očeta, partnerja, brata, strica in sina".

"Kampanja dezinformacij je bila za Jasona preveč. Bil je nežen človek, ki je v vsakem vedno želel videti najboljše," je sporočila družina in dodala, da je bil Arday tri leta "tarča vztrajnega in sistematičnega nadlegovanja ljudi, ki so bili v svojem prizadevanju, da bi ga diskreditirali, pripravljeni storiti vse".

Jason Arday
Jason Arday
FOTO: Profimedia

Policisti njegove smrti ne obravnavajo kot sumljive ali nasilne.

Oglasili so se tudi na Univerzi v Cambridgeu in dejali, da jih je novica "globoko pretresla". "Naše iskreno sožalje izrekamo družini in prijateljem Jasona Ardayja v tem izjemno težkem času," so sporočili.

Arday, ki je bil leta 2023 pri 37 letih najmlajši temnopolti profesor na Cambridgeu, je odstopil po tem, ko je bil deležen močnega medijskega pritiska zaradi obtožb o plagiatorstvu v njegovih akademskih delih, pa tudi vprašanj glede njegovih navedb o športnih dosežkih in zbiranju sredstev.

Univerza v Cambridgeu je zato sprožila preiskavo njegovih kvalifikacij in častnih oziroma gostujočih položajev. Arday je sicer očitke zavrnil, a vseeno podpisal odstopno izjavo, v kateri je dejal, da so "neusmiljene obtožbe, ugibanja in javni komentarji močno prizadeli njega in ljudi, ki jih ima rad".

Preberi še 'Fantazijski življenjepis' in plagiatorstvo: zvezdniški profesor odstopil

Dejal je, da njegovega odstopa ne bi smeli "zamenjevati s priznanjem, da so navedbe, ki so se pojavljale o njem, resnične". Plagiatorstvo je zanikal, priznal pa je nekatere napake, ki jih je storil pri pripravi doktorske disertacije.

Podporniki, med njimi več kot dva ducata akademikov in politikov, so obtožbe plagiatorstva označili za kampanjo, katere namen naj bi bil diskreditirati Ardayja in druge temnopolte ljudi, ki zasedajo "vplivne položaje".

Ardayjevo imenovanje na Univerzi v Cambridgeu je izpostavilo njegovo osebno zgodbo o premagovanju disleksije, razvojnih zaostankov in avtizma. Kot je povedal sam, zaradi teh težav do 11. leta ni govoril, do poznih najstniških let pa ni znal brati in pisati.

jason arday univerza v cambridgeu plagiatorstvo

Kontroverzni Ferrari Luce na dražbi prodan po rekordni ceni

Rusija in Ukrajina z novimi silovitimi napadi: na tisoče dronov in raket

24ur.com Moški, ki so ga našli v jami, ni umrl nasilne smrti
24ur.com Policija aretirala drugega osumljenca za množični umor, po aretaciji je umrl
24ur.com Na vnovič analiziranih dokazih ni Kamenikovih sledi, tožilstvo je v njegovo krivdo prepričano
24ur.com Vnovično sojenje Kristijanu Slodnjaku: kdo je umor izvršil, ni znano
24ur.com Policisti preiskujejo sumljivo smrt v Laškem
24ur.com Policija zatrdila: kje se skriva Nizama, je Nermin ugotovil sam
24ur.com 'Fantazijski življenjepis' in plagiatorstvo: zvezdniški profesor odstopil
Priporoča
  • Parkside garden 1
  • Parkside garden 2
  • Parkside garden 3
  • Parkside garden 4
  • Parkside garden 5
  • Parkside garden 6
  • Parkside garden 7
  • Parkside garden 8
  • Parkside garden 9
  • Parkside garden 10
  • Parkside garden 11
  • Parkside garden 12
  • Parkside garden 13
  • Parkside garden 14
  • Parkside garden 15
KOMENTARJI38

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
nikoli za desne
17. 08. 2026 13.00
ne vem zakaj se lažnivi politikanti ne poslužujejo take tehnike ?
Odgovori
+1
1 0
Golobji ples
17. 08. 2026 12.57
Zgleda lahko samo v sloveniji še diplomsko z chatgptjem napišeš drugje dobiš batine
Odgovori
+5
5 0
Morgoth
17. 08. 2026 12.45
Kako že gre tisti slavni rek od DEI-ovcih? Aja saj res: "Offended by everything, ashamed of nothing, contributes nothing, entitled to everything"
Odgovori
+5
5 0
Partapaki
17. 08. 2026 12.41
Je lagal dokler se je dalo, očitno ni šlo več
Odgovori
+2
7 5
nikoli za desne
17. 08. 2026 12.57
jj laže že od malega pa mu še vedno uspeva prepričati nekaj % naivnežev !
Odgovori
-1
3 4
Free Izrael
17. 08. 2026 12.38
Bil je angleški državljan, ne pa anglež.
Odgovori
+2
9 7
Bassettt
17. 08. 2026 13.08
Kar lepo rojen tam. Še kar ne prenehate. Naj počiva v miru.
Odgovori
+0
2 2
Kameleon Kiddo
17. 08. 2026 13.11
V tvoji glavi špila apokalipsa bro
Odgovori
-2
0 2
Morgoth
17. 08. 2026 13.17
Bassettt, torej je osel rojen v Lipici Lipicanec?
Odgovori
+2
2 0
dannyer
17. 08. 2026 12.37
dobili so ga kako je goljufal.
Odgovori
+7
10 3
IceFashion
17. 08. 2026 12.34
Igrajo večne žrtve, v resnici pa so navadni goljufi.
Odgovori
+9
13 4
nikoli za desne
17. 08. 2026 12.27
običajo tsti ki se poslužujejo prevar da bi nekaj dosegli so močne osebnosti ,ti pa ne delajo samomorov !
Odgovori
-7
2 9
Noleani
17. 08. 2026 12.26
Žrtev DEI ideologije. In on je bil popolen za promocijo. Bil je temnopolt, delavaski razred itd. Ideologije, ki gre tako daleč, da se človeka, ki podvomi v navedbe in akademske dosežke posameznika označen za rasista in podobno. Kam smo prišli, ko je dvom v znanstvene dosežke nekoga in preverjanje zivlhenjepisa, ki je bil v tem primeru tako za lase privlečen, da se je njegovo prevaro videlo iz vesolja. In človek je postal žrtrev teh ljudi. Ugled univerzerze, ki ni zmožna preveriti akademskih dosežkov in življenjepisa samo zato, ker se boji, da bo izpadla rasistična pa je izgubila na kredibilnosti, ki jo je gradila stoletja. Zdaj je človek mrtev zakaj, za koga? Ker se je nekdo bal reči bobu bob? Naj počiva v miru.
Odgovori
+9
10 1
chittach
17. 08. 2026 12.13
Kdo bi se sekiral.
Odgovori
+2
8 6
dober dan
17. 08. 2026 12.03
Tipo je bil preneumen, da bi sam izpeljal tako obsežno prevaro. Definitivno je imel vodjo (angl. handler), ki ga je vodil in učil. Potem ko so ga pa dobili, da je nategun, so se odločili da tipo ve preveč in so ga pospravili. Konec zgodbe.
Odgovori
+9
10 1
Morgoth
17. 08. 2026 12.29
Ugotovili so, da je še opravičilo napisal z Chatgpt🤡😂
Odgovori
+8
9 1
celjan2
17. 08. 2026 11.48
Dejstvo je da kvaliteta univerz zaradi WOKA pada!
Odgovori
+21
24 3
Podlesničar
17. 08. 2026 12.29
Še dobro, da se to tebe ne tiče.
Odgovori
-6
3 9
bohinj je zakon
17. 08. 2026 11.46
Ni prenesel. Pritisk vsega kar se je dogajalo.
Odgovori
-8
3 11
Artechh
17. 08. 2026 11.54
Pristisk vseh slabih stvari ki jih je delal se je usele na njega
Odgovori
+16
18 2
Morgoth
17. 08. 2026 11.45
Če citiram velikega Jeremya Clarksona: "Oh no. Anyway..."
Odgovori
+18
19 1
DominusMaximuz
17. 08. 2026 11.54
hahaha sem razmisljal kako "taktično" napisati komentar da ne bo izbrisan. Tole je idelen odziv :D ....anyway...
Odgovori
+10
11 1
Podlesničar
17. 08. 2026 12.31
Dnevi so mu šteti. Ko se bo stegnil... bomo tudi uporabili ta citat.
Odgovori
-5
0 5
Korespondenca
17. 08. 2026 11.43
Zanimivo, kako znate sprevračati in ga prikazovati kot žrtev. Poglejmo nekaj dejstev: * Plagiatorstvo zanika - v članku bi pričakovali primere, saj je to zelo lahko preverljivo - komot bi navedli primer. Iz članka ni jasno, da se vsebina plagiatorstva nanaša na doktorat - s pomočjo katerega je dobil službo. * Omenjate nenavadne športne dosežke, pa ne navedete primera - npr. njegove izjave, da je pretekel 30 maratonov v 35 dneh... kar je razen za izjemne ultramaratonce nemogoče, da je pretekel skoraj 1000 km v 6 dneh (kasneje popravljeno na 12 dni) in, da je igral v polprofesionalnih ligah, kar ni držalo, * Trdil je, da je zbral več kot 6mio eur donacijskih sredstev, kar se je izkazalo za popolno laž (mimogrede, vse te navedbe so povsod, mediji in akademski krogi nekritično povzemali). * Napihoval je tudi zgodbe o tem, kako je preganjan zaradi rasizma (nekaj je bilo res, ampak v stilu svojega napihovanja je tudi tu močno pretiraval). * Njegova domišlija ni poznala meja. Trdil je namreč, da naj bi mu pri 3 letih diagnosticirali avtizem in globalni razvojni zaostanek; do 11. leta naj ne bi govoril - uporabljal naj bi znakovni jezik; brati in pisati naj bi se naučil šele pri 18 letih a kljub temu je nato uspel naredil univerzitetno diplomo, magistrski študij in doktorat ter postal profesor na Cambridgeu. Večina alinej - razen zadnje, da je (pod pogoji "pozitivnega rasizma" zelo hitro napredoval in dobil službo) neresničnih ali pa nedokazljivih. In ker je pač temnopolt in še avtist, pa še levo usmerjen, je imel dovolj žrtvenih točk, da ga niso preverjali (to bi bil najbrž že rasizem), ampak so ga zaposlili na podlagi izmišljenih zgodbic ... Tako, kdor je prebral ta komentar ima zdaj malce širšo sliko. Ali si je sodil sam, ker so se njegove laži sesule, ali pa so ga pospravili njegovi - levi ideologi, ker je bil njihov vzorni primerek in so ga do zadnjega ščitili, a se je samo še enkrat pokazalo, da vse te ideologije temelijo na lažeh.
Odgovori
+32
32 0
Paradox
17. 08. 2026 12.13
Se absolutno strinjam, ampak naši in današnji mediji ne upajo objavljati resnice, samo "ŽRTEV!"
Odgovori
+15
15 0
Paradox
17. 08. 2026 12.14
Naj še dodam, da je bojda pri kakršnikoli preiskavi kričal rasizem.
Odgovori
+7
8 1
Artechh
17. 08. 2026 11.41
Dejte dejte, ta je bil profesor samo zaradi barve koze, ker tabijo kvoto da nebi bli “rasisti” lep misl grd danasnji svet
Odgovori
+25
29 4
GretamUhan
17. 08. 2026 11.49
Barva kože ni bila edino merilo. Tudi nijansa v mavričnem delu spektra je morala 'klapat' bolj kot lestvica korporacije Pantone..
Odgovori
+6
10 4
veneti
17. 08. 2026 11.35
Cambridge je kolikor vem sedaj Islamska teološka fakulteta.
Odgovori
+15
19 4
flexilbe principles
17. 08. 2026 11.33
Tip je bil prevarant, ki ni znal nehati nakladati. Jadral je na DEI, dokler se ni vse skupaj sesulo zaradi njegovega megalomanskega ega.
Odgovori
+26
29 3
AxisDeus
17. 08. 2026 11.26
Model je bil narcist, ki je na kolega, ki je opozoril na napake in nedoslednosti v enem od njegovih člankov, naščuval policijo in odvetnike. Veliko njegovih trditev o sebi, tudi v tej biografiji, je po pričevanjih lažnih ali prenapihnjenih. Vseeno pa je to sramota predvsem za Cambridge, ki se je raje potrepljal po rami, kako napreden in woke je, in mu s tem dajal še več pogona, ko bi ga moral odpikati že na poti do tja.
Odgovori
+20
23 3
peglezn
17. 08. 2026 11.25
danes je najbolj pomembno, kdo te obtožuje... ne česa te obtožujejo. Levi ste iz tega doktorirali.
Odgovori
+9
19 10
bibaleze
Portal
Kaj je Adam Sandler počel v bazenu? Hčerka je razkrila nepričakovano podrobnost
Ključno živilo, ki ga je dobro vključiti v prehrano otroka pred vrtcem
Ključno živilo, ki ga je dobro vključiti v prehrano otroka pred vrtcem
Hayden Panettiere za seboj pustila 11-letno hčerko: čeprav ni živela z njo, sta bili zelo povezani
Hayden Panettiere za seboj pustila 11-letno hčerko: čeprav ni živela z njo, sta bili zelo povezani
Algoritemsko starševstvo: ko družbena omrežja začnejo določati, česa se starši bojijo
Algoritemsko starševstvo: ko družbena omrežja začnejo določati, česa se starši bojijo
zadovoljna
Portal
Je to jakna, ki jo bomo letošnjo jesen nosile vse?
Dnevni horoskop: Za eno znamenje se ljubezen razvija lepo, a počasi
Dnevni horoskop: Za eno znamenje se ljubezen razvija lepo, a počasi
Japonska hoja navdušuje svet: 30 minut hoje, ki prinaša več koristi kot običajen sprehod
Japonska hoja navdušuje svet: 30 minut hoje, ki prinaša več koristi kot običajen sprehod
Njega je ljubila pred smrtjo: dve največji ljubezni njenega življenja
Njega je ljubila pred smrtjo: dve največji ljubezni njenega življenja
vizita
Portal
Visok LDL holesterol: tveganje za srce in celotno telo
Nepričakovan vzrok za bolečino med lopaticami
Nepričakovan vzrok za bolečino med lopaticami
Povezava med vidom in demenco: na kaj moramo biti pozorni
Povezava med vidom in demenco: na kaj moramo biti pozorni
Zakaj pred menstruacijo čutimo neustavljivo lakoto?
Zakaj pred menstruacijo čutimo neustavljivo lakoto?
cekin
Portal
Morda ste že leta premalo plačani
Brez diplome do odlične plače: To so dela prihodnosti, kjer diploma ni najpomembnejša
Brez diplome do odlične plače: To so dela prihodnosti, kjer diploma ni najpomembnejša
Redko paničarijo zaradi denarja, saj počnejo teh 7 stvari
Redko paničarijo zaradi denarja, saj počnejo teh 7 stvari
Nekoč redkost, danes trend: zakaj se ljudje izogibajo glavni sezoni?
Nekoč redkost, danes trend: zakaj se ljudje izogibajo glavni sezoni?
moskisvet
Portal
Nasmejana Rebeka Dremelj uživa na morju
Pasivno sedenje pred televizijo: Zakaj so moški bolj ogroženi?
Pasivno sedenje pred televizijo: Zakaj so moški bolj ogroženi?
'Bil je mrtev pijan': Richard Burton je za vlogo Tita dobil milijon
'Bil je mrtev pijan': Richard Burton je za vlogo Tita dobil milijon
Ideja za poletno branje: Kako je majhna človeška vrsta osvojila svet
Ideja za poletno branje: Kako je majhna človeška vrsta osvojila svet
dominvrt
Portal
Kako se znebiti slaka – in zakaj ga včasih ne bi smeli odstraniti
Kako učinkovito skriti kable ob stenskem televizorju?
Kako učinkovito skriti kable ob stenskem televizorju?
Iz umazane rudniške stavbe ustvarili dom, ki jemlje dih
Iz umazane rudniške stavbe ustvarili dom, ki jemlje dih
Kako očistiti plastične stole? Ta preprost trik jim povrne sijaj
Kako očistiti plastične stole? Ta preprost trik jim povrne sijaj
okusno
Portal
Najlažji recept za domačo paradižnikovo omako za ozimnico
Kaj skuhati 'na hitro': 8 poletnih receptov naših bralcev, ki rešijo kosilo med tednom
Kaj skuhati 'na hitro': 8 poletnih receptov naših bralcev, ki rešijo kosilo med tednom
Če zvečer pogosto postanete lačni, poskusite to preprosto kombinacijo
Če zvečer pogosto postanete lačni, poskusite to preprosto kombinacijo
Luka Jezeršek pred novo sezono razkril ključ do uspeha v MasterChefu
Luka Jezeršek pred novo sezono razkril ključ do uspeha v MasterChefu
voyo
Portal
Jurski svet
Love Island Adria
Love Island Adria
Morilka z OnlyFansa
Morilka z OnlyFansa
Survivor: Hrvaška
Survivor: Hrvaška
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1897