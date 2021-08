Britanskega turista na Ibizi ugriznil pajek, čaka ga amputacija dveh prstov

Počitnice na priljubljenem španskem otoku Ibiza so se za 19-letnega britanskega turista sprevrgle v nočno moro, potem ko ga je na plaži ugriznil strupen pajek. Britanec je po ugrizu dva tedna preživel v tamkajšnji bolnišnici, kjer so zdravniki skušali ugotoviti, kaj se dogaja z njegovo roko. 19-letnik se je zdaj vrnil v domovino, kjer mu bodo amputirali vsaj dva prsta, ki sta najhuje poškodovana.

19-letni Britanec je s svojimi prijatelji užival v sončnem zahodu na plaži San Antonio, ko je začutil rahel ugriz, poroča Diario de Ibiza. "Sedel sem na stopnicah, ko sem začutil ugriz, a se mi ni zdel nič posebnega," pripoveduje 19-letnik. V zgodnjih jutranjih urah pa ga je prebudila bolečina v roki. "Pekla me je, bila je povsem otečena." Mladenič se je odpravil v zdravstveni dom, kjer je prejel injekcijo proti bolečinam, a se je njegovo zdravstveno stanje samo še poslabšalo, zato so ga premestili v bolnišnico. Po dveh tednih in nešteto opravljenih preiskavah so zdravniki fantu vendarle postavili diagnozo – ugriznil ga je strupen rjavi pajek samotar. Njegov ugriz lahko povzroči obsežno nekrozo tkiva, resnost ugriza pa je odvisna predvsem od prejete količine toksina in človekovega zdravstvenega stanja.

"Zgrabila me je panika, saj so moji prsti postajali vse bolj vijolični. Zdravniki so mi povedali, da še nikoli niso videli česa podobnega," je še povedal nesrečni Britanec.

icon-expand Rjavi pajek samotar FOTO: Shutterstock