Britanskega vojak izdalo padalo, prebil streho in živ pristal v kuhinji

Britanci se pogosto urijo z zavezniškimi vojaki, kot je tudi bil tokratni skok iz 4570 metrov, ki so ga izvajali v Camp Rogers v Kaliforniji. Kot poročajo kalifornijski mediji, so neverjetneje vojaki vadili tako imenovane HALO skoke – Visoka višina, nizko odpiranje. Slednja tehnika je sicer bolj nevarna, zato je najpogosteje v uporabi le pri specialcih. "Vojak je imel težave z glavnim padalom, zato je moral uporabiti rezervno padalo, a ni imel dovolj višine, da bi se odprlo," so za Military sporočili iz britanske ambasade. "Vojak je bil izredno dezorientiran in je zadel hišo," so še dodali predstavniki ambasade.

Več sosedov je videlo, kako padalec pada iz zraka. Fotografije s kraja dogodka pa prikazujejo luknjo v strehi in v kuhinji ležečega vojaka, ki, po poročanju Guardiana, nosi uniformo SAS-a. "To je res čudež. Mislim, kdo pristane brez padala in preživi", je za KSBY dejala medicinska sestra Rose Martin. "Padalec je bil priseben, a v šoku, prav tako se je pritoževal zaradi bolečin, na prvi pogled nismo videli resnejših poškodb," pa so dejali v policijski upravi Atascadero. Prva pomoč, ki mu je bila nudena na kraju, se je predvsem osredotočala, da ga ne bi premikali, saj so se bali, da je imel poškodbe hrbtenice. Ostali padalci so pristali brez težav.