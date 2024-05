Britanskemu kirurgu, ki govori o svoji izkušnji v Gazi, prepovedali vstop v schengensko območje

OGLAS

Ghassan Abu Sitta FOTO: Profimedia icon-expand

Okoli 40 odstotkov ranjencev, ki jih pripeljejo v bolnišnice, je otrok, je novembra lani za BBC Radio 4 povedal britanski kirurg Ghassan Abu Sitta, ki je 43 dni delal v bolnišnici Al Šifa v mestu Gaza. Je eden izmed redkih ljudi z "Zahoda", ki so se na lastne oči prepričali o grozotah v tej palestinski enklavi, in trdi, da ima dokaze, da so izraelske sile med napadi na Gazo uporabile tudi beli fosfor. Za Al Jazeero je nedavno opisal, kako so se med njegovim prebivanjem v Gazi bolnišnice spremenile v ruševine in postale mesta množičnih grobišč Palestincev. Aprila so kirurga povabili, da o tem, kar je videl in doživel, spregovori na Palestinskem kongresu, dogodku v Berlinu. A ko je prispel v državo, so ga več ur zasliševali na berlinskem letališču, nato pa ga obvestili, da mu ne dovolijo vstopa v državo. Takrat so udeležbo na kongresu prepovedali tudi Janisu Varufakisu, nekdanjemu grškemu finančnemu ministru. Organizatorka kongresa Nadija Samour je takrat dejala, da je zvezna vlada skušala na vse načine doseči, da bi odpovedali dogodek. V soboto pa bi Abu Sitta na povabilo francoske senatorke Raymonde Poncet Monge iz Zelene stranke moral nastopiti v francoskem senatu, na konferenci na temo "Francija in njena odgovornost pri uporabi mednarodnega prava v Gazi". Toda ko je z neposrednim poletom iz Londona pristal v Parizu, mu francoske oblasti niso dovolile vstopa v Francijo zaradi nemške prepovedi. "Sem na letališču Charles de Gaulle. Moral bi govoriti v francoskem parlamentu. Ne dovolijo mi vstopa v Francijo. Pravijo, da so mi Nemci izdali enoletno prepoved vstopa v Evropo," je zapisal na svojem profilu na družbenem omrežju X.

Vir iz francoske policije je za tiskovno agencijo AFP potrdil, da Francija zdravnika ni mogla sprejeti, ker jo zavezuje nemška prepoved vstopa. Ker je Nemčija v schengenskem območju, to pomeni, da prepoved velja za vse države v tem območju. Abu Sitta je za The Guardian pojasnil, da ni vedel, da so mu nemške oblasti za eno leto uvedle upravno prepoved izdaje vizuma in s tem prepovedale vstop v katero koli schengensko državo. Kot je pojasnil, so mu oblasti pred tem povedale le, da v aprilu ne bo mogel vstopiti v Nemčijo. "Najtežje sprejemam to popolno kriminalizacijo," je dejal Abu Sitta. "Dali so me v celico za pridržanje in pred ljudmi na Charles de Gaulle so me paradirali z oboroženimi stražarji, nato pa so me predali osebju v letalu. Vse zato, da ne morem pričati," je dejal. "Trdnjava Evropa skuša utišati priče genocida, medtem ko jih Izrael ubija v zaporu," je opozoril Abu Sitta.