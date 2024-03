Britanski admiral, ki Zelenskemu pomaga potapljati črnomorsko floto

Časnik poroča, da bi se moral 58-letni Anthony Radakin upokojiti novembra lani. Položaj načelnika generalštaba zaseda od leta 2021, vendar na prošnjo britanskega premierja Rishija Sunaka ostaja na položaju do jeseni leta 2025. Razlog za to naj bi bili njegovi dosežki pri sodelovanju z ukrajinsko vojsko v napadih na rusko črnomorsko floto. Kot piše The Times , je Radakin zaslužen za to, da je Ukrajini uspelo znova vzpostaviti trgovske koridorje v zahodnem delu Črnega morja.

Radakin naj bi hkrati izvajal tudi več diplomatskih dejavnosti med Washingtonom in Kijevom. Večkrat se je srečal z ukrajinskimi vojaškimi uradniki, odlikovalo pa naj bi ga podrobno razumevanje stanja na bojišču ter zavzemanje za uskladitev vojaških operacij s širšimi gospodarskimi in diplomatskimi prizadevanji.

Po pisanju časnika naj bi se admiral sestal z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim v Kijevu in se z njim pogovarjal o oblikovanju strategije in zahodne pomoči. Radakin naj bi bil v Ukrajini tudi zelo priljubljen zaradi "sposobnosti strateškega razmišljanja". Viri so časniku zaupali, da je načelnik britanskega generalštaba sodeloval pri snovanju bojnih načrtov. Admiral je po navedbah ukrajinski vojski pomagal uresničiti strategijo uničenja več ruskih ladij in odprtja zahodnega dela Črnega morja.

Za zdaj gre za uradno nepotrjene informacije in domnevna razkritja v zahodnih medijih, ki pa so Moskvi verjetno znana že dalj časa. Več vidnih predstavnikov ruskih oblasti je večkrat izjavilo, da britanska vojska in agencija MI6 aktivno sodelujeta pri načrtovanju in izvedbi napadov na ruske enote na Krimu ter črnomorsko floto. Še več, v Rusiji so prepričani, da so Ukrajinci zgolj izvajalci napadov, snovalca pa sta London in Washington. Po ruskih trditvah naj bi bilo središče za "britanske operacije" v Črnem morju v kraju Očakovo, med Odeso in Nikolajevim.

Nemški kancler Olaf Scholz je v začetku tedna razkril, da pri izvedbi napadov z raketami Storm Shadow sodelujejo britanski in francoski vojaki, ki so v Ukrajini. V Londonu so nemškega kanclerja obtožili razkrivanja obveščevalnih podatkov in ogrožanja pripadnikov britanskih oboroženih sil in diplomatov v Ukrajini.