Britanski bogataš, podpornik brexita, proizvodnjo sedaj seli v Francijo

Milijarderji bežijo s potapljajoče se brexitske barke. Tudi superbogataš James Ratcliffe, sicer glasen podpornik brexita, ki je še spomladi ljubiteljem slavnega britanskega 'terenca' obljubljal, da bo prihodnje leto začel proizvajati njegovega sodobnega potomca, grenadierja. Dodatno veselje je prinesel v Wales, kjer naj bi postavil novo tovarno za njegovo proizvodnjo in v njej zaposlil do 500 delavcev. A Ratcliffe je zdaj šokiral Otočane. Grenadierja bo proizvajal v Franciji. To je sporočil iz Monaka, kjer zdaj živi.

