Britanski diplomat iz reke rešil 24-letnico, ki se je utapljala

Junaško dejanje 61-letnega diplomata Stephena Ellisona so posneli mimoidoči, posnetek pa je konec tedna zaokrožil po družbenih omrežjih. Konzul v mestu Chungking se je v soboto sprehajal ob reki v bližnji vasici, ko je videl, kako je mlajši ženski spodrsnilo na skalah. Padla je v vodo in se začela boriti z močnim tokom, prikazuje posnetek, nato je izginila pod most in se pojavila na drugi stran z obrazom navzdol.

61-letnik si je hitro sezul čevlje, skočil v reko in rešil 24-letno študentko, poroča Guardian.