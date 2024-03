Britanski dvojni agent, zaradi katerega je več ljudi umrlo kot živelo

Ira je bila odgovorna za več kot polovico 3500 mrtvih med tremi desetletji konflikta na Severnem Irskem, ki se je končal s podpisom velikonočnega sporazuma leta 1998. Zaradi suma napak s strani britanskih varnostnih sil pa so sprožili preiskavo, poimenovano Operacija Kenova. Pod drobnogled so vzeli 101 umor in ugrabitev, ki so jih povezali s posebno Irino enoto, ki jo je vodil britanski dvojni agent Stakeknife.

V več kot 200-stranskem začasnem poročilu niso razkrili identitete agenta, imenovali so ga le z njegovim vzdevkom. Izpostavili so, da so bila pričevanja varnostnih sil, da je s svojimi informacijami rešil več sto življenj, pretirana. Bolj verjetno je namreč, da je rešil okoli ducat življenj.

Odkrili so tudi, da britanskim varnostnim silam ni uspelo preprečiti več umorov, ki so se zgodili, čeprav so varnostne sile vedele za grožnjo. Prav tako pred sodnika niso privedli odgovornih, zaradi česar so lahko ponovili svoje zločine.