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Britanski kirurgi z uporabo umetne inteligence uspešno odstranili tumor

London, 01. 09. 2026 13.41 pred 1 uro 3 min branja 0

Avtor:
STA L.M.
Kirurg

Britanski nevrokirurgi so prvič uspešno odstranili možganski tumor ob pomoči umetne inteligence. Sistem je med operacijo analiziral sliko endoskopske kamere, kirurgom pomagal prepoznati skrite živce in krvne žile ter označeval najvarnejša območja za odstranitev tumorja. Tako je prispeval k varnejšemu posegu in ohranitvi bolnikovega vida.

Operacijo so izvedli v Nacionalni bolnišnici za nevrologijo in nevrokirurgijo (NHNN), ki je del zdravstvenega sistema Univerzitetnega kolidža v Londonu (UCL), je poročal britanski BBC. Bolnik je bil 48-letni Rhys Hibbert, ki so mu pred približno letom in pol odkrili 11 milimetrov velik nerakav tumor na hipofizi, majhni žlezi na dnu možganov, ki izloča hormone in uravnava številne pomembne telesne procese.

Tumor je začel pritiskati na vidne živce, zaradi česar se mu je postopoma zožilo periferno vidno polje. Brez operacije bi lahko izgubil vid.

Kirurgi so tumor odstranili z endoskopskim posegom skozi nos. Gre za postopek, pri katerem s pomočjo tanke cevke s kamero dostopajo do mesta operacije. Ker hipofiza leži v neposredni bližini karotidnih arterij, ki možgane oskrbujejo s krvjo, in vidnih živcev, je pri takšnem posegu ključno natančno prepoznavanje okoliških anatomskih struktur. To je lahko zahtevno, saj so nekatere med njimi skrite za kostmi in membranami, anatomija pa se med posamezniki razlikuje.

Kirurgom je pri tem pomagalo posebej razvito orodje umetne inteligence. Sistem je na ločenem zaslonu v realnem času analiziral sliko endoskopske kamere, spremljal kirurške instrumente ter označeval območja, kjer so se najverjetneje nahajali pomembni živci in krvne žile. Tako je kirurgom pomagal prepoznati območja, kjer je bilo odstranjevanje tumorja najvarnejše.

Umetna inteligenca
Umetna inteligenca
FOTO: Shutterstock

Raziskovalci so sistem predhodno učili in preizkušali na več sto videoposnetkih operacij tumorjev hipofize, na katerih so natančno označili ključne anatomske strukture. Po besedah profesorja Hanija Marcusa, ki je sodeloval pri operaciji, je bil sistem izurjen na več posegih, kot jih večina kirurgov vidi ali opravi v celotni karieri. Med operacijo lahko zato deluje kot dodaten strokovni par oči, ki kirurga opozarja na pomembne anatomske strukture.

Raziskovalci ob tem poudarjajo, da umetna inteligenca posega ni izvajala samostojno, temveč je kirurgom zgolj zagotavljala dodatne informacije, medtem ko so ti ves čas ohranjali popoln nadzor. Njihov dolgoročni cilj je razviti nekakšen "ChatGPT za kirurge" oz. sistem, ki bi med operacijo deloval kot dodaten strokovnjak, na katerega bi se kirurg lahko po potrebi obrnil po nasvet.

Tehnologijo so več let razvijali in preizkušali raziskovalci na UCL, njen razvoj pa sta financirala britanski National Institute for Health and Care Research in Google. Po uspešni prvi uporabi sistema med dejansko operacijo raziskovalci zdaj načrtujejo obsežnejše klinično preskušanje, s katerim bodo dodatno preverili njegovo učinkovitost in varnost.

Hibbert je osem tednov po posegu povedal, da se mu vid še naprej izboljšuje, povrnila pa se mu je tudi energija. Kot je opisal, je bila sprememba opazna že takoj po operaciji. "Ko sem po operaciji odprl oči, se mi je zdelo, kot da imam 360-stopinjski vid. Tako jasno nisem videl že eno leto," je dejal.

umetna inteligenca nevrokirurgija tumor na hipofizi zdravstvo inovacije

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