Britanski kirurgi z uporabo umetne inteligence uspešno odstranili tumor

Operacijo so izvedli v Nacionalni bolnišnici za nevrologijo in nevrokirurgijo (NHNN), ki je del zdravstvenega sistema Univerzitetnega kolidža v Londonu (UCL), je poročal britanski BBC. Bolnik je bil 48-letni Rhys Hibbert, ki so mu pred približno letom in pol odkrili 11 milimetrov velik nerakav tumor na hipofizi, majhni žlezi na dnu možganov, ki izloča hormone in uravnava številne pomembne telesne procese.

Tumor je začel pritiskati na vidne živce, zaradi česar se mu je postopoma zožilo periferno vidno polje. Brez operacije bi lahko izgubil vid.

Kirurgi so tumor odstranili z endoskopskim posegom skozi nos. Gre za postopek, pri katerem s pomočjo tanke cevke s kamero dostopajo do mesta operacije. Ker hipofiza leži v neposredni bližini karotidnih arterij, ki možgane oskrbujejo s krvjo, in vidnih živcev, je pri takšnem posegu ključno natančno prepoznavanje okoliških anatomskih struktur. To je lahko zahtevno, saj so nekatere med njimi skrite za kostmi in membranami, anatomija pa se med posamezniki razlikuje.

Kirurgom je pri tem pomagalo posebej razvito orodje umetne inteligence. Sistem je na ločenem zaslonu v realnem času analiziral sliko endoskopske kamere, spremljal kirurške instrumente ter označeval območja, kjer so se najverjetneje nahajali pomembni živci in krvne žile. Tako je kirurgom pomagal prepoznati območja, kjer je bilo odstranjevanje tumorja najvarnejše.