Britanski kralj o ustanovitvi republike: Odločitev je v rokah avstralskih državljanov

Gibanje ARM, ki si v Avstraliji prizadeva za ustanovitev republike, znova krepi svoje aktivnosti. Avstralija je leta 1999 že izvedla referendum o tem vprašanju, a je bil neuspešen. Kljub temu ARM še naprej vodi kampanje in zahteva nov referendum.

Avstralski premier Anthony Albanese je večkrat izrazil podporo ustanovitvi republike in dejal, da bi morala Avstralija imeti svojega vodjo. Kljub temu je pred kratkim poudaril, da izvedba drugega referenduma trenutno ni prioriteta njegove vlade, saj se ta osredotoča na druge politične izzive. Albanesejev pristop kaže na previdnost pri ponovnem odpiranju občutljive razprave o prihodnosti monarhije v Avstraliji.

Zgodovina zahtev sicer sega v 19. stoletje, ko so se že pojavljale ideje o večji neodvisnosti od britanske krone. V 90. letih prejšnjega stoletja je republikansko gibanje doseglo vrhunec pod vodstvom premierja Paula Keatinga, ki je močno podpiral ustanovitev republike. To je pripeljalo do že omenjenega - neuspešnega - referenduma.

Ob vsakem večjem dogodku, povezanim z britansko kraljevo družino, denimo ob smrti kraljice Elizabete II., v Avstraliji pa razprava o republiki ponovno oživi.

Tudi s prihodom kralja Karla III. so težnje po republiki znova pridobile na aktualnosti, čeprav trenutno ne uživajo široke podpore v avstralski javnosti. Glede na raziskave iz leta 2022, približno 40 odstotkov Avstralcev podpira prehod Avstralije v republiko z izvoljenim predsednikom kot voditeljem države. Večina, 60 odstotkov, pa še vedno podpira ohranitev monarhije pod vodstvom britanskega kralja, kar je povečanje podpore monarhiji v primerjavi s preteklimi leti. Razlike v podpori so opazne tudi glede na starost in spol, saj mlajši Avstralci in moški bolj podpirajo republiko, medtem ko starejši in ženske močneje podpirajo monarhijo.

Zagovorniki republike sicer vztrajajo, da njihovo delo ni nepomembno. Graham Smith, vodja skupine Republic, ki nasprotuje monarhiji, dejal, da med Avstralci ni velikega zanimanja za kraljev obisk. Po njegovih besedah so mnogi do kralja in njegove vloge v avstralski politiki ravnodušni. Smith je obisk izkoristil za promocijo svoje kampanje, ki poziva k odpravi monarhije tako v Združenem kraljestvu kot v Avstraliji.

Britanski kralj bo sicer Avstralijo obiskal prvič potem, ko je zasedel prestol. Prav tako je to njegov prvi večji obisk po diagnozi raka, zaradi katere je bil v preteklih mesecih manj aktiven.