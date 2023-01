Britanski letalski prevoznik prenehal s poslovanjem, potniki obtičali

Letalska družba je na svoji spletni strani zapisala, da je prenehala s poslovanjem, potnikom, ki so nameravali potovati z njimi, pa dala vedeti, naj ne hodijo na letališče. Potnikom niso uspeli organizirati alternativnih poti.

"Stranke Flybe, ki vseeno želijo na pot, si bodo morale poiskati alternativne možnosti prek drugih letalskih prevoznikov," je medtem sporočila britanska uprava za civilno letalstvo.

Letalska družba je zaposlovala 321 ljudi, od tega so jih zdaj odpustili 277. Flybe je izvajal redne lete iz Belfasta, Birminghama in Londona na 21 destinacij po Veliki Britaniji, letel pa je tudi na Nizozemsko in v Švico.