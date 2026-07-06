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Britanski lovci prestregli rusko letalo nad Norveškim morjem

Moskva, 06. 07. 2026 14.26 pred 55 minutami 2 min branja 3

Avtor:
Ne.M.
Rusko letalo Bear-F

Britanska lovska letala so prestregla rusko pomorsko patruljno letalo, potem ko se je to po navedbah britanskega ministrstva za obrambo večkrat približalo jurišni skupini letalonosilk v Norveškem morju.

Rusko letalo Bear-F je letelo na nizki višini in "nepotrebno blizu" letalonosilke HMS Prince of Wales, pri čemer naj bi v četrtek v morje odvrglo deset sonobojev (majhna akustična naprava, ki se uporablja za zaznavanje podmornic, spremljanje gibanja ladij in oceanografske meritve), je sporočilo ministrstvo za obrambo.

Na ministrstvu so dejavnost Moskve v Norveškem morju označili za "nevarno in neprofesionalno", poroča BBC. Dogodek se je zgodil le nekaj tednov po tem, ko so britanski kraljevi marinci v Rokavskem prelivu izvedli vkrcanje na ruski naftni tanker iz tako imenovane "senčne flote", medtem ko je načelnik britanske vojske opozoril, da so tveganja in grožnje, s katerimi se sooča Združeno kraljestvo, večja kot kadarkoli po koncu hladne vojne.

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Britanska letalonosilka je trenutno pod poveljstvom Nata nameščena ob Islandiji, na krovu pa je 1500 britanskih vojakov. Skupino sestavljajo letalonosilka HMS Prince of Wales, rušilec tipa 45 HMS Duncan, lovci F-35, helikopterji Merlin in Wildcat, logistično pa jo podpira oskrbovalni tanker RFA Tidespring. To je prvič, da Nato izvaja operacije zračnega nadzora z evropske letalonosilke.

Rusko letalo Bear-F
Rusko letalo Bear-F
FOTO: Shutterstock

Poskusili so vzpostaviti stik z letalom, odziva ni bilo

Naprave za podvodno opazovanje, ki naj bi jih odvrglo letalo Bear-F, plavajo na gladini morja in s pomočjo sonarjev zaznavajo podmornice ter druga plovila. Britanske sile so skušale z ruskim letalom vzpostaviti stik prek mednarodnih radijskih frekvenc, vendar se nihče ni odzval. Nato sta z letalonosilke Prince of Wales vzletela dva lovca F-35 in rusko letalo pospremila stran od udarne skupine letalonosilke, poroča BBC.

Britanski državni minister za obrambo Dan Jarvis je konec tedna obiskal britanske sile na krovu vodilne ladje HMS Prince of Wales. "Živimo v vse bolj nevarnem in negotovem času. Prav takšne razporeditve sil, ob podpori zaveznikov in partnerjev, med njimi Islandije, krepijo naše odvračanje in obrambo v okviru Nata," je dejal. Poudaril je, da se moramo zavedati, da ruska grožnja obstaja na vseh področjih – pod morsko gladino, na morju, na kopnem, v zraku, v vesolju in tudi v kibernetskem prostoru.

Načelnik britanskega generalštaba Richard Knighton je junija za BBC dejal, da Rusija "preizkuša, izziva in sondira našo obrambo" ter da "stopnjuje tveganja in se nevarno približuje prestopu meje". Nato je opozoril, da bi bila Rusija do leta 2030 lahko pripravljena uporabiti vojaško silo.

Britanska vlada je prejšnji teden objavila dolgo pričakovani načrt vlaganj v obrambo. Odhajajoči predsednik vlade Keir Starmer je predstavil povečanje vojaške porabe za 15 milijard funtov, ki naj bi ga deloma financirali z zmanjšanjem proračunskih sredstev drugih vladnih resorjev.

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KOMENTARJI3

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Petur
06. 07. 2026 15.34
zna biti da so englandi največji problem...
Odgovori
+0
1 1
Samo navijač
06. 07. 2026 15.28
In potem ?? So se usral.
Odgovori
+0
2 2
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