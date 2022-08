Britanski mediji: Grozi recesija, Johnson na počitnicah v Sloveniji

Johnson se je sicer znašel v nemilosti medijev, ker naj bi zaradi družinskega premora delal na daljavo, medtem ko je Bank of England izdala mračno opozorilo o recesiji. Mirror poroča, da sta premier in žena Carrie odletela na počitnice v Slovenijo, šlo pa naj bi za potovanje, ki sta ga v preteklosti že morala prestaviti. Par je sicer pred dnevi z razkošno zabavo praznoval obletnico poroke.

So se pa na temo slabih napovedi oglasili drugi politiki. Družine in upokojenci so zelo zaskrbljeni, kako bodo plačali svoje račune, opozarjajo in menijo, da je neprimerno, da je Johnson v teh časih na dopustu. Po mnenju kritikov to pove vse o prioritetah vladajoče politike.

Johnsonove počitnice se bodo končale ta konec tedna, tudi po vrnitvi v pisarno pa tam ne bo ostal prav dolgo. Šestega septembra naj bi posle prevzel njegov naslednik.

Sicer pa za Johnsona to ni prvi obisk Slovenije, pri nas je že bil leta 2017, ko je opravljal funkcijo zunanjega ministra.

So se pa tudi nekatera prejšnja Johnsonova potovanja izkazala za kontroverzna.

Britanski mediji so ga okrcali, ker je začel počitnice v Somersetu, medtem ko so talibani prejšnje poletje napredovali proti afganistanski prestolnici.

Nekaj tednov kasneje je bil spet pod drobnogledom, ko je z družino zapustil Downing Street in se odpravil na štiridnevno potovanje, saj so Britanci in Afganistanci obtičali v kaotični državi po umiku sil iz Kabula.

Španske počitnice v vili lorda Goldsmitha, prav tako leta 2021, pa so požele kritike zaradi finančne nepreglednosti.