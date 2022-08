Britanski mediji: Grozi recesija, Johnson pa na počitnicah v Sloveniji

Johnson se je sicer znašel v nemilosti medijev, ker naj bi zaradi družinskega premora delal na daljavo, medtem ko je Bank of England izdala mračno opozorilo o recesiji. Mirror poroča, da sta premier in žena Carrie odletela na počitnice v Slovenijo, šlo pa naj bi za potovanje, ki sta ga v preteklosti že morala prestaviti. Par je sicer pred dnevi z razkošno zabavo praznoval obletnico poroke, zdaj pa naj bi užival v lepotah Bleda in okolice.

So se pa na temo slabih gospodarskih napovedi oglasili drugi politiki. Družine in upokojenci so zelo zaskrbljeni, kako bodo plačali svoje račune, opozarjajo in menijo, da je neprimerno, da je Johnson v teh časih na dopustu. Po mnenju kritikov to pove vse o prioritetah vladajoče politike.