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Britanski milijonarji: Obdavčite naše bogastvo. Lahko si privoščimo

London, 23. 07. 2026 06.22 pred dvema minutama 3 min branja 0

Avtor:
M.P.
Nekdanji nogometaš Gary Lineker

Več kot sto milijonarjev s sedežem v Veliki Britaniji poziva novega britanskega premierja Andyja Burnhama, naj poveča obdavčitev njihovega premoženja, saj, kot poudarjajo, si to lahko privoščijo. Med njimi so tudi nekdanji angleški nogometni reprezentant Gary Lineker, režiser Richard Curtis, škotska pisateljica Val McDermid in eden najvplivnejših britanskih nevroznanstvenikov Chris Frith. Burnham je sicer že napovedal spremembe, ki bi naslovile naraščajoče življenjske stroške.

Andy Burnham je že v prvih nekaj dneh na premierskih stolčkih jasno nakazal, kaj bodo prioritete njegovega vodenja Velike Britanije. Ena od teh bo tudi spopad z naraščajočimi življenjskimi stroški, nakazal pa je tudi prenovo davčnega sistema, s čimer želi financirati svoje politične ambicije, piše The Independent.

In kako bi torej to lahko naredil? Nekateri britanski bogataši imajo idejo.

Več kot 100 britanskih milijonarjev s sedežem v Združenem kraljestvu je na novega premierja naslovilo pismo s pozivom, naj obdavči njihovo premoženje.

Andy Burnham
Andy Burnham
FOTO: AP

V pismu, ki ga je organizirala organizacija Patriotic Millionaires UK, so sporočili: "Želimo, da nas obdavčite. To si lahko privoščimo." Ob tem pa so poudarili, da ne govorijo o davkih, ki bi se zgrnili nad srednji ali celo nižji razred, temveč o davku za najbogatejše.

Dodali so, da imajo radi svojo državo, zato si želijo, da bi bila uspešna, zato se jim zdi takšen ukrep povsem smiselen.

Med več kot 100 podpisanimi so tudi nekdanji angleški nogometni reprezentant Gary Lineker, glasbenik in producent Brian Eno, scenarist in režiser Richard Curtis, škotska pisateljica Val McDermid, ustanoviteljica prvega britanskega ekološkega puba in restavracije Geetie Singh-Watson, nekdanji finančni trgovec Gary Stevenson, eden najvplivnejših britanskih nevroznanstvenikov Chris Frith in soustanovitelj aplikacije SwiftKey, pametne tipkovnice za telefone, ki jo je pozneje kupil Microsoft, Ben Medlock.

Burnham je že pred tem sporočil, da davka na premoženje ne bo izključil, Linekerju, ki je eden od podpisnikov pisma, pa je v začetku julija tudi dejal, da bo njegova vlada morda "zahtevala malo več".

Nekdanji nogometaš Gary Lineker
Nekdanji nogometaš Gary Lineker
FOTO: Profimedia

"Plačevanje poštenega deleža je osnovna britanska vrednota. Toliko ljudi je, ki že plačujejo več, kot si lahko privoščijo. Naši najbogatejši ljudje pa zmorejo več in večina si to želi. Da bi živela v skladu z našimi nacionalnimi vrednotami, mora naša nova vlada zvišati davke na ekstremne ravni premoženja za pravičnejšo, boljšo in bolj upanja polno Britanijo," je jasen nekdanji nogometaš.

Dvoodstotni davek, ki bi prinesel milijarde

Obstaja več načinov, kako bi vlada lahko uvedla davek na premoženje. Najpogosteje predlagana shema je dvoodstotni davek na premoženje najbogatejših ljudi v državi, ki bi po mnenju strokovnjakov lahko vsako leto zbral milijarde.

Pred dnevi je sicer v laburistični stranki izbruhnil spor o tem, kako bo Burnham financiral svojo politično napoved spopada z življenjskimi stroški. Odkar je v ponedeljek nastopil funkcijo, je namreč novi premier napovedal, da bodo cene večine avtobusnih vozovnic v Angliji omejene na dva funta (2,3 evra), obljubil pa je tudi znižanje davkov na račune za elektriko v višini 850 milijonov funtov (995,5 milijona evrov).

Vlada je sporočila, da bo ukrep delno financiran z ukinitvijo nacionalnega sistema digitalnih identifikacij, vendar pa ocenjeni prihranki v višini 600 milijonov funtov (nekaj manj kot 703 milijone evrov) na leto v treh letih ne krijejo letnih stroškov za državno blagajno ob znižanju davka na račune za energijo.

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