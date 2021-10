Britanski minister necepljenemu osebju v DSO: poiščite si drugo službo

Sajid Javid ni ugodil pozivom izvajalcev zdravstvenih storitev, ki so zahtevali, naj odpravi zakonsko zahtevo po obveznem cepljenju zdravstvenega osebja v Angliji. Minister za zdravje je za BBC dejal, da osebje v tem sektorju ne bi smelo delati, če se ni pripravljeno cepiti. "Če želite delati v domu za ostarele, delate z nekaterimi najbolj ranljivimi ljudmi v naši državi in če se niste pripravljeni cepiti, zapustite sektor in si poiščite drugo službo," je bil neomajen minister.

Pomanjkanje osebja bo negativno vplivalo na NHS

Predsednica Nacionalnega združenja za oskrbo Nadra Ahmed je na drugi strani vlado pozvala, naj rok za cepljenje z obema odmerkoma cepiva podaljša do 11. novembra.