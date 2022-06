Britanski novinar izginil v Amazoniji

Dom Phillips, dolgoletni sodelavec Guardiana, je v nedeljo zjutraj izginil med potovanjem s čolnom po regiji Javari v brazilski zvezni državi Amazonas, kjer je raziskoval za knjigo, ki jo piše o ohranjanju narave. Brazilka Alessandra Sampaio, ki živi z možem v severovzhodnem mestu Salvador, je v izjavi sporočila, da je družina obupana. "Prosimo, odgovorite na nujnost trenutka z nujnimi ukrepi," je pozvala brazilske oblasti. "Trenutno ju pogrešajo že več kot 30 ur ... in v gozdu šteje vsaka sekunda, vsaka sekunda je lahko razlika med življenjem in smrtjo," je dodala. "Vse, kar lahko storim, je, da molim, da sta Dom in Bruno dobro, nekje, in ne moreta nadaljevati svoje poti zaradi neke mehanske težave in da bo vse to na koncu le še ena zgodba v teh njunih polnih življenjih."

57-letni Phillips je potoval z Brunom Araújo Pereiro, slavnim strokovnjakom za avtohtone prebivalce, ki se je leta trudil zaščititi več kot dva ducata plemen, ki imajo deževni gozd za svoj dom. Ker se je drugi dan iskanja končal brez kakršnega koli znaka o pogrešanih, je novinarjeva sestra Sian Phillips v ponedeljek v video izjavi dejala: "Vedeli smo, da je to nevaren kraj, vendar je Dom res verjel, da je mogoče zaščititi naravo in avtohtona ljudstva. Resnično smo zaskrbljeni zanj in pozivamo oblasti v Braziliji, naj storijo vse, kar je v njihovi moči, da preiščejo poti, po katerih je hodil. Če lahko kdo pomaga povečati vire za iskanje, bi bilo super, ker je čas ključnega pomena. Radi imamo svojega brata in želimo, da bi njega in njegovega brazilskega vodnika našli ... vsaka minuta šteje," je dodala.