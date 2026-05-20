Odšla z motorjem po Iranu, končala v zloglasnem zaporu Evin

Craig Foreman naj bi gladovno stavkal že 12 dni, potem ko so paru v začetku maja onemogočili izvajanje telefonskih klicev. Lindsay naj bi vmes stavko začasno prekinila, ko so ji povedali, da bo lahko stopila v stik z družino,. Ker se to ni zgodilo, je stavko nadaljevala.

Zunanje ministrstvo pravi, da si bo še naprej prizadevalo, da bi ju varno vrnili v Združeno kraljestvo, njuno aretacijo in obsodo pa je označilo za grozljivo in neupravičeno, poroča BBC .

Lindsay in Craig Foreman iz Vzhodnega Sussexa sta bila februarja obsojena na desetletno zaporno kazen zarad vohunskih dejavnost.

Lindsayin sin Joe Bennett je povedal, da zaradi zavračanja hrane njuno zdravstveno stanje slabša. Dodal je: "Razumem, da je britanska politika trenutno v izrednem stanju. Toda moja mama in Craig ne moreta čakati, da Westminster reši svojo krizo. Zunanja ministrica Yvette Cooper mora ukrepati osebno in takoj. Tega ni mogoče odlašati. Tega ni mogoče podcenjevati. Ogroženi sta dve življenji."

Preden so jima onemogočili telefonski dostop, se je par pogovarjal z BBC iz zloglasnega iranskega zapora Evin. "Preprosto imam občutek, da tukaj zapravljava svoji življenji in gnijeva," je dejal Craig. "Sva nedolžna človeka. Nisva storila nobenega prekrška."

Člani motoristične skupnosti naj bi se v sredo odpeljali od Kensingtonske palače do parlamenta, da bi obeležili 500 dni od pridržanja para. Podporniki, vključno s poslanci, sorodniki in prijatelji, nameravajo na Downing Street dostaviti tudi peticijo, v kateri pozivajo k "nujnemu ukrepanju" za vrnitev Lindsay in Craiga Foremana v Združeno kraljestvo.

Minister za zunanje zadeve Hamish Falconer je v aprilskem nagovoru parlamentu par označil za "nedolžna turista" in njun primer označil za "krivico".