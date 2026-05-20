Tujina

Odšla z motorjem po Iranu, končala v zloglasnem zaporu Evin

Teheran, 20. 05. 2026 09.02 pred 1 uro 2 min branja 49

Avtor:
M.V.
Lindsay in Craig Foreman

Britanca Lindsay in Craig Foreman sta bila aretirana januarja 2025, ko sta z motorjem potovala skozi Iran. Obtožena sta bila vohunjenja in obsojena na 10 let zapora. Vohunsko dejavnost zanikata, v zaporu pa sta začela z gladovno stavko.

Lindsay in Craig Foreman iz Vzhodnega Sussexa sta bila februarja obsojena na desetletno zaporno kazen zarad vohunskih dejavnost.

Zunanje ministrstvo pravi, da si bo še naprej prizadevalo, da bi ju varno vrnili v Združeno kraljestvo, njuno aretacijo in obsodo pa je označilo za grozljivo in neupravičeno, poroča BBC.

Craig Foreman naj bi gladovno stavkal že 12 dni, potem ko so paru v začetku maja onemogočili izvajanje telefonskih klicev. Lindsay naj bi vmes stavko začasno prekinila, ko so ji povedali, da bo lahko stopila v stik z družino,. Ker se to ni zgodilo, je stavko nadaljevala. 

Lindsayin sin Joe Bennett je povedal, da zaradi zavračanja hrane njuno zdravstveno stanje slabša. Dodal je: "Razumem, da je britanska politika trenutno v izrednem stanju. Toda moja mama in Craig ne moreta čakati, da Westminster reši svojo krizo. Zunanja ministrica Yvette Cooper mora ukrepati osebno in takoj. Tega ni mogoče odlašati. Tega ni mogoče podcenjevati. Ogroženi sta dve življenji."

Preden so jima onemogočili telefonski dostop, se je par pogovarjal z BBC iz zloglasnega iranskega zapora Evin. "Preprosto imam občutek, da tukaj zapravljava svoji življenji in gnijeva," je dejal Craig. "Sva nedolžna človeka. Nisva storila nobenega prekrška."

Člani motoristične skupnosti naj bi se v sredo odpeljali od Kensingtonske palače do parlamenta, da bi obeležili 500 dni od pridržanja para. Podporniki, vključno s poslanci, sorodniki in prijatelji, nameravajo na Downing Street dostaviti tudi peticijo, v kateri pozivajo k "nujnemu ukrepanju" za vrnitev Lindsay in Craiga Foremana v Združeno kraljestvo.

Minister za zunanje zadeve Hamish Falconer je v aprilskem nagovoru parlamentu par označil za "nedolžna turista" in njun primer označil za "krivico".


KOMENTARJI

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

suleol
20. 05. 2026 10.19
z motorjem po iranu hahaha, kva ta folk dela, kaj pa po afganistanu bi slo, siriji iraku egiptu somaliji hahaha sam vi vozte
suleol
20. 05. 2026 10.17
noseca bo
dr66
20. 05. 2026 10.09
Ti anglosaksi šnofajo po vsem svetu, tako, da me ne čudi pripor.
bandit1
20. 05. 2026 10.08
Gladovna stavka 12 dni pa halo vprašajte zdravnike kako to zgleda. Ma tam naj ostaneta. Vsaj stroškov ne bo.
Emtisunce
20. 05. 2026 10.08
Najprej jih brez pravega razloga bombardirajo in raketirajo, pobijajo otroke in žene, v ponedeljek pa UK in US pričakujejo, da je vse OK ???
Petur
20. 05. 2026 10.01
pri nas vohuni povabijo in plačajo...
bandit1
20. 05. 2026 10.08
Mi jih bomo plačali, ne tisti ki so jih povabili.
IskraLJ
20. 05. 2026 10.01
A lih tja sta mogla it?! Kaj sta pričakovala, plaže, sonce in zabavo?! Ne razumem zakaj jih ne pustite pri miru, druga kultura. In tudi politika, če bi jih pustila pri miru, jih ne bi bilo 20 miljono v Evropi. Sami sebi v kolen strelamo.
big_foot
20. 05. 2026 10.09
Se strinjam glede tajminga ker je vojna pa je res neumno sedaj tja rinit, ampak kaj imaš tam za pričakovat???? OGROMNO, če te kake zgodovinske in kulturne zadeve seveda zanimajo. Če nič drugega tu se je civilizacija začela - verjemi da je ogromno za videt.
zrela hruška
20. 05. 2026 09.55
nekatere nikoli ne izuci?! rinejo, rinejo, rinejo...
Odgovori
big_foot
20. 05. 2026 10.06
Svet je velik pa lep pa mnogo boljši kot si lahko predstavljaš. Prepotoval sem resne vukohebine pa po navadi velja da večji ko je kaos v državi boljši so ljudje. Sedaj če se bojiš vsega pa greš samo na Krk v apartma po možnosti v enega in istega že zadnjih 20 let v istem datumu, tudi prav če ti tako paše, ampak živiš le enkrat in veliko zamujaš če imaš možnost potovat pa iz strahu ne.
pager
20. 05. 2026 09.55
kot penzionist, vsako zimo preživim v jugovzhodni Aziji, ampak glej ga zlomka letos mi nekaj ni dalo da grem na pot in potem se pojavi ta iran, blokira promet na bližnjem vzhodu in jaz srečen doma , da vse to od daleč gledam. Tudi avanturisti ki smo veliko potovali videli veliko sveta, ocenjujem da je čas potovanj mim. Ti ko se sedaj odpravljajo na razna potovanja in sploh ne spremlajo svetovne situacije... letijo v meglo in vprašanje je če se bo ta megla kdaj razkadila. Res pa je da se je težko odpovedat selfijem, ti so za vas zakon. Veliko nas je ki že dolgo potujemo, pa tega ne objavljamo, imamo pa svoje spomine, samo to šteje
športnik66
20. 05. 2026 09.53
Ja, tujina - zlasti ta del - Bližnji vzhod/arabski svet, je kar nevaren, v smislu, da nekemu agentu za versko policijo padeš v oči in te tak psihopat za nekaj obtoži...in si potem v zaporu, ne kriv ne dužan...Se mi kar smilita ta dva Angleža. Garant nedolžna, pa tam gnijeta v zaporu.
big_foot
20. 05. 2026 10.02
Ma ni tako nevaren kot nas strašijo. Seveda malo zdrave pameti pa je čisto OK oz. bistveno bolje kot bi si mislil. Edino sedaj v teh časih rinit tja dol moraš biti pa res malo usekan vsaj dokler traja ta vojna.
Igi31
20. 05. 2026 09.44
nevem kaj rinejo v tist pesek, briga me za rjuharje
Emtisunce
20. 05. 2026 10.03
Tam je lepo, dec lahko dela kar hoče in ba ba mora bit čist tih.
big_foot
20. 05. 2026 09.41
Pred kar nekaj leti sem tudi z motorjem potoval tam čez, jaz lahko rečem samo da nikjer na svetu še nisem srečal tako prijaznih in gostoljubnih ljudi. Pa ne kot marsikje doživiš da so tako ker pač pričakujejo korist od tebe amoak resnično so gostoljubni. Kar se pa ostalega tiče, njihova pravila in se jim prilagodi. Ne najedajo kaj preveč ker si turist pa vseeno vsaj približno se drži reda pa ni problema. Glede komplikacij sem jih imel ampak z američani, blizu njihove ambasade sem nekaj slikal sploh je v njihovo smer pa so v minuti bili pri meni omare ne ljudje in sem moral kar lepo razlagat pa kazat slike. Sicer je bilo potem vse ok, ampak vprašanje pa kaj bi bilo če bi imel na slikah kaj kar jim ne bi bilo všeč. In če sta ta dva kaj takega počela - evo pa so lahko problemi.
zurc
20. 05. 2026 09.54
to kar si ti napisal ,tako veliko popoptnikov pove,kar se tiče ljudi ,samo boh nedaj pridet v stikz oblastmi pa jim kaj pametovat o pravicah
big_foot
20. 05. 2026 10.00
Hja a veš kako je, če se ti lepo obnašaš do njih se bojo oni tudi do tebe. Če pa bi šel tja pa nekaj razlagal o človekovih pravicah pa to in ono... ja pol bi pa sam iskal probleme. Marsikaj vidiš kar tudi ni OK, pa si pač misliš svoje. Oz. to kar je pri njih problem morajo sami Iranci razčistit ne ostali da se vtikamo v njihove zadeve. Sicer to večinoma počne amerika mi pa veselo ploskamo.
zurc
20. 05. 2026 10.11
hja,ko bi tako razmišljali tudi slovenski politiki in vsi ostali ljudje
Naiskreni
20. 05. 2026 09.36
torej enako narediti za vse z iranskimi koreninami v UK in takoj vse obsojene iz vseh zaporov dostaviti na mejo irana in jih tam pustiti cakati, za zamenjavo za tedva, seveda vse v gladovni stavki. Resen 3x problem. 🤷
Hugh_Mungus
20. 05. 2026 09.52
Temu se reče kolektivno kaznovanje in je prepovedano z Ženevsko konvencijo. Nekako tko kot da bi Janša nardil krivico nekemu tujcu in bi potem tebr zarad tega preganjali v tujini sam zato ker maš isti potni list
macolagobec
20. 05. 2026 09.35
Naša Fafajonova Tanja je v zelooo dobrih odnosih z iranskim režimom, navsezadnje so Iranci pri nas svoje čase tudi svoj krvavi denar prali, pa bi mogoče lahko kako posredovali, za plačilo seveda.
St. Gallen
20. 05. 2026 09.38
Kateri nogometni klub pa ne pere?
kapljač1
20. 05. 2026 09.44
Spet prepisuješ cerkvenondesne izločke in izbruhe za lahkoverne
Puško v koruzo
20. 05. 2026 09.34
A v Iran sta morala nujno it z motorjem v teh časih. Razen če to delaš z namenom, da zaslužiš res velik denar, to sicer ne narediš. Ne verjamem, da sta nedolžna.
Hugh_Mungus
20. 05. 2026 09.52
Ni ga čez dobri stari domači kavč a?
Janševe drobtinice
20. 05. 2026 09.33
MI6
kor22
20. 05. 2026 09.30
24 ur casa, drugace vojna napoved in popolna mobilizacija in invazija na iran. tako bi moralo bit ce se neupraviceno zapre drzavljana
Crazy_Horse
20. 05. 2026 09.32
ahahahaha kakšna cvetka
Nace Štremljasti
20. 05. 2026 09.29
bravo,kar sta iskala to sta našla ane,ju bo korel s pomočjo kamele rešil
macolagobec
20. 05. 2026 09.32
Takihle Štramljastih Nacetov pa je tudi v Sloveniji preveč, bi jih lahko izvozili kar v T-Iran.
Nace Štremljasti
20. 05. 2026 09.36
macolagobec,zajahaj motor pa na pomoč vohunim v iran,boš bil junak,ne praskaj se tam kjer te ne srbi
Slash
20. 05. 2026 09.28
Kar tako ju niso zaprli...
