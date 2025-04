'Zaradi težke diagnoze nama grozi deportacija'

Britanskemu paru, ki zadnja leta živi v Avstraliji, grozi deportacija. Ker so 30-letnici diagnosticirali multiplo sklerozo, so jima avstralske oblasti zavrnile vlogo za stalno prebivanje. V skladu z avstralsko politiko priseljevanja lahko oblasti tujim državljanom, ki ne izpolnjujejo zdravstvenih zahtev, zavrnejo bivanje v državi. V primeru Britanke so ocenili, da bi njeno dolgoletno zdravljenje predstavljalo preveliko finančno breme za avstralsko zdravstveno blagajno.