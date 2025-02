Britanski par pristal v iranskem zaporu: obtožena sta vohunjenja

Craig in Lindsay Foreman sta bila aretirana januarja, novica o njuni aretaciji pa je v javnost prišla šele prejšnji teden, poroča BBC. Par se je leta 2019 preselil iz Velike Britanije v špansko Andaluzijo. V Iranu sta se ustavila v okviru svojega potovanja okoli sveta z motorjem, v državi pa sta nameravala ostati pet dni.

V Iran sta prispela 30. decembra iz Armenije, 4. januarja pa bi morala nadaljevati svojo pot v Pakistan in nato vse do končnega cilja, Avstralije.

Pred aretacijo sta na družbenih omrežjih zapisala, da je Iran čudovit.

Iranske oblasti, ki so Britanca priprle, zdaj trdijo, da sta se le izdajala za turista in da sta v resnici vohuna. Tiskovni predstavnik ministrstva za pravosodje Asghar Jahangir je pojasnil, da je bil par pod nadzorom obveščevalnih agencij, kasneje pa so ju aretirali v okviru usklajene obveščevalne operacije. Nahajala naj bi se v zaporu v jugovzhodnem mestu Kerman.