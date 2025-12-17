Britanski par na loteriji že drugič zadel milijonski dobitek

49-letni Richard Davies in njegova 43-letna soproga Faye Stevenson-Davies sta na britanski nacionalni loteriji že drugič zadela milijonski dobitek. "Vedela sva, da so možnosti za vnovični dobitek nepredstavljive," je v izjavi, ki jo je objavila britanska nacionalna loterija, dejala Stevenson-Daviesova. "Vendar sva dokaz, da je – če verjameš – vse mogoče."

Srečni par je glavni dobitek prvič zadel junija 2018, ko sta s številkami, izžrebanimi v igri EuroMillions Millionaire Maker, osvojila milijon britanskih funtov (1,14 milijona evrov). V igrah na srečo pa sta se preizkušala še naprej, piše CNN. Sledila sta občutku, da bodo njune številke izžrebane še enkrat. Le da so bila tokrat za glavni dobitek potrebna štiri zaporedna žrebanja.

"Ko v žrebanju zadanete dve številki, samodejno osvojite presenečenje za naslednjo igro," je pojasnil Davies, po poklicu kurir. To se je zgodilo tudi njima – uvrstila sta se v naslednje žrebanje, in naslednje, vse do zmagovalnega. Na koncu sta tako še enkrat zadela milijonski znesek.

Njuna neverjetna sreča pa je presenetila celo analitike, ki ocenjujejo, da je verjetnost za dvakratno zmago ena proti 24 bilijonom (1:24.000.000.000.000).

Kljub temu, da sta že drugič postala milijonarja, pa zakonca nista izgubila delovnega elana. Richard tako namerava tudi prihajajoče praznične dni preživeti v službi, odločen, da dostavi številne naročene pakete. Prazniki bodo delovni tudi za Faye, ki dela kot strokovnjakinja za duševno zdravje.

Za to, kako bosta nagrado porabila, pa pravita, da si bosta morala vzeti nekaj časa za razmislek. "Prvič sva ljudem podarjala avtomobile, lokalni ragbi ekipi svo kupila minibus in skušala pomagati prijateljem in družini ... To, da sva nekaj lahko spremenila, je bilo neverjetno," poudarja 43-letnica. "Tokrat pa, kdo ve? Vzela si bova čas in uživala v trenutku," dodaja mož.