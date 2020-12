Britanski parlament o ratifikaciji dogovora o prihodnjih odnosih z EU

Britanski parlament bo predvidoma potrdil dogovor o prihodnjih odnosih EU in Združenega kraljestva po brexitu, ki so ga pogajalci dosegli prejšnji četrtek. Kljub kritikam naj bi ga podprli tudi opozicijski laburisti. EU in Otok bosta nato sporazum še isti dan tudi podpisala.

icon-expand Boris Johnson FOTO: Profimedia Britanski premier Boris Johnson si želi danes v roku nekaj ur zagotoviti podporo v obeh domovih parlamenta in še isti dan dobiti podpis kraljice Elizabete II., s čimer bi britanska stran dogovor dokončno potrdila. V obeh domovih imajo Johnsonovi konservativci večino. Podporo je kljub kritikam izrazil tudi vodja opozicijskih laburistov Keir Starmer, saj želijo predvsem preprečiti nevarnost kaotičnega dokončnega izstopa brez dogovora. Danes bosta strani tudi podpisali sporazum. Že zjutraj ga bosta v Bruslju podpisala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in predsednik Evropskega sveta Charles Michel. Nato ga bodo z britanskim vojaškim letalom ob spremstvu uradnikov EU in Združenega kraljestva prepeljali v London, kjer ga bo podpisal še britanski premier. icon-expand Boris Johnson in Ursula von der Leyen FOTO: Profimedia V četrtek bo sporazum objavljen v uradnem listu EU, v petek pa bo začel začasno veljati. Za začasno uporabo so se odločili, ker ga ni bilo mogoče ratificirati po rednem postopku pred koncem leta. Evropski parlament bo tako o sporazumu predvidoma odločal januarja. Dogovor na 1250 straneh obsega prosto in pravično trgovino, ekonomsko in socialno partnerstvo, varnost državljanov ter upravljanje sporazuma.