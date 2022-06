Britanski parlament podprl predlog zakona o spremembah severnoirskega protokola

Britanski premier Boris Johnson , ki se je v Nemčiji mudil na srečanju voditeljev skupine G7, je pred tem vztrajal, da je zakonodaja potrebna za odpravo nepotrebnih trgovskih ovir med Veliko Britanijo in Severno Irsko. "Menim, da se lahko znebimo teh ovir in pri tem ne ogrozimo enotnega trga EU," je dejal Johnson.

Do predloga zakona je bila kritična tudi Johnsonova predhodnica Theresa May, ki je v parlamentu dejala, da predloga ne more podpreti, saj po njenem ni zakonit, ne bo dosegel svojih ciljev in bo zmanjšal ugled Velike Britanije v očeh sveta.

Severnoirski protokol je del dogovora o izstopu Velike Britanije iz EU, ki Severno Irsko ohranja znotraj enotnega evropskega trga za blago in preprečuje trdo mejo med Severno Irsko in Irsko, ki je članica EU.

EU je kritična do potez Londona, saj bi to po njenem pomenilo kršitev mednarodnega prava. Evropska komisija se je v odzivu na predlog britanskega zakona odločila za nadaljevanje pravnega postopka proti Veliki Britaniji, ki ga je začasno ustavila septembra lani, poleg tega pa je sprožila še dva nova pravna postopka.