Britanski pilot v bolnišnici zaradi covida-19 preživel kar 243 dni

Njegovi zdravniki so pojasnili, da so mu, ko je zbolel za covidom-19, pričeli odpovedovati dihalni organi, zato so ga morali priključiti na ventilator, kasneje pa še na umetna pljuča. Zdravnik, ki ga je zdravil, je povedal, da je covid-19 vplival na prav vsak njegov organ. Ker je bil v dobrem zdravstvenem stanju in ni imel kroničnih bolezni, je lahko preživel nekaj tako resnega, je dodal. Kot piše Mirror.co.uk, so bili zdravniki presrečni, da je okreval nekdo, ki je bil zaradi bolezni v tako slabem zdravstvenem stanju.