Britanski podnebni protestniki že drugič blokirali londonsko obvoznico

Skupina protestnikov je med jutranjo prometno konico že drugič ta teden blokirala dele londonske obvoznice in povzročila dolge zastoje. Gre za protestnike okoljskega gibanja Insulate Britain, ki od vlade zahtevajo načrt za izolacijo stavb in hiš, s čimer bi lahko zmanjšali emisije. Londonska policija je protestnike razgnala, pri tem pa je aretirala 36 protestnikov, med njimi tudi 82-letnika. Že v ponedeljek so aretirali 78 protestnikov.

Malo po 8. uri zjutraj, ko so se številni ljudje odpravljali v službe ali pa so svoje otroke vozili v šole, je promet na londonski obvoznici M25, eni najprometnejših cest v Združenem kraljestvu, obstal. Razlog za večkilometrske zastoje pa so bili protestniki, ki so s transparenti stopili na cesto in blokirali več delov obvoznice. Protestniki iz gibanja Insulate Britain (v dobesednem prevodu: Izolirajte Britanijo) so tako že drugič v treh dneh blokirali ceste. Sporočili so, da se je današnje protestne blokade udeležilo 89 članov njihovega gibanja.

Okoljski protestniki skušajo na tak način prisiliti vlado, da prisluhne njihovim predlogom in pozivom. Od vlade Borisa Johnsona namreč zahtevajo, naj pripravi načrt za energetsko obnovo stavb oziroma poskrbi za izolacijo hiš in stavb. Večina hiš na Otoku ima namreč zaradi (doslej) relativno milega podnebja ter hitre in ekonomične gradnje slabo izolacijo (oziroma je sploh nima). Britanski domovi so zato energetsko precej potratni, Britanci za ogrevanje domov porabijo velike količine fosilnih goriv, kar pomeni ne le visokih stroškov za gospodinjstva, pač pa tudi višje izpuste CO2 v ozračje. "Zahtevamo kredibilne ukrepe zdaj. Zagotovite delo za stotine tisoče ljudi, ki bodo naredili prvi pravi korak - poskrbeli za izolacijo vseh domov v tej državi – s čimer bomo zagotovili največje zmanjšanje izpustov CO2. To je tako logično, pa vendarle ta vlada ne želi tega narediti. To je kriminalna malomarnost," so sporočili protestniki.

Čeprav se veliko Britancev strinja z njihovimi zahtevami, pa so protestne blokade izzvale veliko slabe volje pri številnih voznikih in potnikih, ki so obtičali v zastojih. Po spletu krožijo tudi posnetki, na katerih se jezni vozniki prepirajo s protestniki.

"Otroci so obtičali na šolskih avtobusih, reševalna vozila se ne morejo prebiti skozi zastoje. To ne pomaga pri doseganju njihovih ciljev," je po poročanju britanskega Sky Newsa dejal eden od voznikov, ki je opazoval blokado krožišča v bližini priključka na obvoznico. Londonska metropolitanska policija je morala posredovati na več odsekih obvoznice, kjer so aretirali skupno 36 podnebnih protestnikov, med njimi tudi 82-letnika.

