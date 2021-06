Britanski policist priznal ugrabitev in posilstvo Sarah Everard

48-letnik je priznal, da je dekle "nezakonito in s silo oziroma prevaro" ugrabil in jo spolno zlorabil. Ob tem je prevzel tudi odgovornost za njeno smrt, a ni uradno priznal, da jo je umoril. Kot še poročajo britanski mediji, se bo sodišče predvidoma prihodnji mesec seznanilo s poročilom psihiatra, ki bo podal oceno o 48-letnikovem duševnem zdravju. Naslednje zaslišanje na sodišču bo 9. julija, še poroča BBC.

Spomnimo. Po izginotju Everardove je stekla obsežna iskalna akcija. Policisti so prečesali vsak košček na poti od prijateljičine hiše do njenega doma, pregledali so tudi ribnike v bližnjem parku. Po aretaciji policista pa so preiskavo in iskanje usmerili v Kent, kjer so nato tudi našli njeno truplo.

Primer je močno razburil britansko javnost, številne ženske pa so opozorile, da imajo dovolj tega, da se zvečer ne počutijo varne na britanskih ulicah.

Couzens se je policiji pridružil leta 2018 in je delo opravljal večinoma na območju Bromleya. Zaposlen je bil kot uniformiran policist za varovanje diplomatskih objektov, med drugim rezidence in urada predsednika vlade Združenega kraljestva in Westminstrske palače, pa tudi številnih tujih veleposlaništev v Londonu. Med izginotjem 33-letnice ni bil več v službi, saj je izmeno končal okoli 20. ure in se je v času Sarahinega izginotja vračal z dela.