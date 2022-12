Britanski policisti aretirali bogatega ruskega poslovneža

Druga dva aretirana moška sta stara 35 in 39 let. Prvi je osumljen pranja denarja, prijeli pa so ga tudi zaradi oviranja uradne osebe pri izvedbi uradnega dejanja. 39-letnika pa so aretirali na njegovem domu v Pimlicu v Londonu zaradi več kaznivih dejanj. Kot prva dva tudi njega sumijo pranja denarja, prav tako pa je osumljen zarote pri goljufiji.

Britanska nacionalna kriminalistična agencija (NCA) ni razkrila imena aretiranega ruskega poslovneža, prav tako tudi ne dveh drugih, ki so ju prav tako aretirali. Ruskega poslovneža so britanski policisti prijeli na njegovem luksuznem domu, osumljen pa je pranja denarja, zarote pri goljufanju ministrstva za notranje zadeve in zarote krivega pričanja, poroča Sky News.

V operaciji Nacionalne kriminalistične agencije je sodelovalo okoli 50 policistov. Po obsežnih preiskavah preiskovalcev NCA so našli številne digitalne naprave in precejšnjo količino gotovine. NCA je zaslišala vse tri posameznike, vsi pa so bili sicer po plačilu varščine že izpuščeni iz pripora.

Generalni direktor NCA Graeme Biggar je ob tem dejal, da so z oddelkom zelo uspešni pri preiskovanju morebitnih kriminalnih dejavnosti oligarhov, ponudnikov poklicnih storitev, ki jih podpirajo in omogočajo, in tistih, ki so povezani z ruskim režimom. "Še naprej bomo uporabljali vsa pooblastila in taktike, ki so nam na voljo, da preprečimo to grožnjo," je zagotovil.

Ta operacija je zadnja v nizu intervencij NCA, ki si prizadeva prekiniti dejavnosti skorumpiranih mednarodnih poslovnežev in njihovih sodelavcev.

Pooblastila agencije zajemajo tudi izdajanje nalogov za zamrznitev računov sodelavcev sankcioniranih Rusov. "Na mednarodni ravni je delo NCA pomagalo pri zamrznitvi številnih nepremičnin, osmih jaht in štirih letal. Še naprej pa sodeluje z Uradom za izvajanje finančnih sankcij, da zagotovi zamrznitev drugih sredstev v Združenem kraljestvu, pa tudi njihovih svetovnih partnerjev," so sporočili iz NCA.