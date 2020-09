Britanski parlament prvič o spornem zakonu, ki krši mednarodno pravo

Evropska unija je opozorila, da bo zakon, če bo sprejet v trenutni obliki, kršil ključne dele protokola o Severni Irski in s tem dogovora o brexitu. Gre namreč za del sporazuma o brexitu, ki ima za namen preprečiti trdo mejo na irskem otoku. Kljub temu, da vlada priznava, da bi s tem kršili izstopni sporazum in s tem mednarodno pravo, a le v "natančno določenih okoliščinah", pa je premier Boris Johnson svoje konservativne poslance pozval, naj podprejo zakon. Čeprav analitiki napovedujejo, da bo zakon v prvem branju danes dobil parlamentarno večino, pa ga zagotovo ne bodo podprli tudi številni "torijci".

Predlagani zakon o notranjem trgu, ki ga je britanska vlada v parlament vložila v sredo in ki ureja trgovanje znotraj Združenega kraljestva po brexitu, med drugim predvideva, da ne bodo uvedli novih kotrol nad blagom, ki bo na poti iz Severne Irske v druge dele države. Omogočil pa bi tudi prilagoditev ali neupoštevanje pravil glede pretoka blaga, ki bodo začela veljati 1. januarja, če London in Bruselj ne bosta dosegla trgovinskega dogovora.

Tudi konservativni poslanec Sir Bob Neil pravi, da bi s sprejetjem tega zakona, ki jasno krši mednarodno pravo, Združeno kraljestvo izgubilo vsakršno verodostojnost. "Včasih ti mora prijatelj povedati, konstruktivno vendar jasno, ko si ga polomil," je zapisal v svojem komentarju za enega od britanskih časnikov. Zato je sam podal amandma Johnsonovemu zakonu, s katerim bi dali "parlamentarno ključavnico" na vsakršne spremembe dogovora o brexitu. S tem bi, kot pravi, lahko podprli večji del zakona, ki prinaša tudi številne dobre stvari, hkrati pa bi "parlamentarna ključavnica" pomenila, da bi morala vlada pridobiti parlamentarno odobritev preden bi se odločila za kakršno koli kršenje protokola o Severni Irski.

Kritični tudi Johnsonovi predhodniki

Proti tovrstni potezi se je izjasnilo tudi pet nekdanjih britanskih predsednikov vlad – Tony Blair, Gordon Brown, Sir John Major, Theresa May in David Cameron. "Vložitev zakona v parlamentu in nato namera o kršenju obveznosti iz mednarodne pogodbe je res čisto zadnja stvar, na katero bi morali pomisliti. To bi moral biti res absolutno skrajna možnost. Torej, imam pomisleke glede predlaganega," je dejal nekdanji premier Cameron.

K zavrnitvi tega predloga sta poslance že v nedeljo pozvala nekdanja britanska premierja John Major in Tony Blair, sicer oba ostra nasprotnika brexita. Nekdanji konservativni premier Major in nekdanji laburistični premier Blair sta ravnanje britanske vlade označila za "neodgovorno, napačno in nevarno". Poudarila sta, da je spoštovanje mednarodnih pogodb ravno tako pomembno kot spoštovanje domačega prava. Ostra je bila tudi Theresa May, ki je opravila večji del izstopnih pogajanj z Evropsko unijo. Sprašuje se, kako bodo po tem druge države sploh še lahko zaupale Združenem kraljestvu, da se bo držalo pravnih zavez v pogodbah, ki jih bo podpisalo.