Britanski poslanci službena potovanja v tujino izkoriščali za razvratno vedenje

Za Politico so spregovorili številni britanski poslanci in diplomati, ki opozarjajo na neprimerne prakse nekaterih poslancev, ki naj bi službene obiske v tujini dolga leta izkoriščali za razvratno vedenje in pijančevanje.

Številni poslanci so namreč opozarjali, da med tem ko je bil namen nekaterih poslancev na potovanjih v tujini, res krepitev odnosov s temi državami, so številni takšna potovanja vzeli za zabavo in neprimerno vedenje. Kot ponazarjajo, naj bi eden izmed nekdanjih poslancev konzervativne stranke na službenem potovanju v jugovzhodno Azijo takoj ob prihodu gostitelje spraševal po navodilih za pot do najbližje javne hiše. To je za medij opisal drugi prisotni poslanec na potovanju.

Lokalni uradniki nekaterih držav, kamor so potovali britanski poslanci, so za Politico razkrili, da so se nekateri poslanci udeleževali zabav, ki so jih organizirali diplomatski predstavniki, na katerih pa so jim bili za spolne igrice na voljo mladi moški in ženske.

Nekateri poslanci so od tujih vlad pogostokrat zahtevali povsem plačana potovanja v tujino, pri čemer so šli tako daleč, da so med svoje zahteve uvrščali penine in drage obroke. Predstavniki tujih vlad so zato postali previdni in ker jih niso želeli neposredno zavrniti, so se zatekli k strategiji, da čim bolj zapolnijo dnevni red poslancev, da bi s tem zmanjšali količino prostega časa za neprimerno vedenje.