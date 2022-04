Poslanec, ki je med sejo gledal pornografijo: 'Odstopam zaradi trenutka norosti'

"Zgodilo se je tako – smešno je –, da sem pravzaprav gledal traktorje. Vstopil sem v neko drugo spletno mesto, ki je imelo zelo podobno ime, in sem ga nekaj časa gledal, česar ne bi smel storiti. Toda moj največji zločin je bil, da sem ob drugi priložnosti v to spletno stran vstopil še enkrat ," je Neil Parish pojasnil v ekskluzivnem intervjuju za BBC.

Na novinarsko vprašanje, ali je to storil namerno, je odgovoril: "Da, bilo je namerno ... to je bilo med sedenjem in čakanjem na glasovanje … To, kar sem storil, je bilo absolutno narobe," je še dodal.

Parish je bil videti čustven, ko je napovedal svoj odstop. Kot je dejal, ga je ponudil potem, ko je videl "gnev in škodo", ki jo je to dejanje povzročilo njegovi družini, njegovemu volilnemu okrožju in lokalnemu združenju. "Motil sem se, bil sem neumen, izgubil sem razum," je dejal in se opravičil vsem.

Parishova soproga Sue pa je v intervjuju za Times dejala, da so obtožbe zoper njenega moža "zelo neprijetne". Opisala ga je kot "povsem normalnega moškega" in "prijetno osebo". "Če bi bili jezni na vsakega moškega, ki gleda pornografijo, ne bi bilo veliko žena na svetu," je dejala. Dodala je še, da sama sicer ne vidi privlačnosti v pornografiji in razume, zakaj so bile ženske, ki so ga obtožile, razburjene.