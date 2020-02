Britanski poslovnež s koronavirusom okužil več ljudi v treh državah

Z njim povezujejo primere okužb v Angliji, Franciji in Španiji. V istem smučarskem središču v Franciji, kamor je odšel takoj po vrnitvi iz Singapurja, naj bi se okužilo več ljudi, tudi pet Britancev, med drugim devetletni otrok. Pri enem Britancu, ki je bil prav tako v istem francoskem smučarskem letovišču, so sicer okužbo potrdili, ko je zbolel na španskem otoku Majorka, kamor je s svojo družino odpotoval po smučanju.

Osebju v lokalu, kjer se je ob prihodu domov oglasil poslovnež, so naročili, da morajo za dva tedna v izolacijo, prav tako tudi študentu, ki je z njim sedel na letalu Easyjeta na poti v London. Ker bi moški srednjih let lahko potencialno okužil tudi 183 potnikov in šest članov posadke na letu iz Geneve v London, bo zavod za javno zdravstvo Anglije kontaktiralo vse potnike, ki so na letalu sedeli v njegovi bližini in jim izdalo navodila.

Vodstvo letalske družbe je članom posadke, ki je bila na tem letalu, naročilo, naj spremljajo svoje zdravstveno stanje. "Ker stranka ni kazala nobenih simptomov, je tveganje za ostale na letalu zelo nizko. Ostajamo v stiku s službami za javno zdravje in upoštevamo njihove napotke," so sporočili.

V Združenem kraljestvu so koronavirus razglasili za "resno in neposredno grožnjo" za britansko javnost po tem, ko je na Otok prispelo drugo letalo iz Wuhana, s katerim so iz epicentra okužbe evakuirali britanske državljane. Vsi potniki bodo morali biti dva tedna v karanteni.

Število potrjenih primerov okužbe s koronavirusom v Združenem kraljestvu se je v zadnjih dneh podvojilo iz štiri na osem. Prek poslovneža naj bi se okužilo pet ljudi, prva primera okužb s koronavirusom pa so zaznali pri študentu Univerze v Yorku in njegovem sorodniku, ki sta se pred kratkim vrnila s Kitajske.

Zaradi novega koronavirusa je sicer na Kitajskem doslej umrlo že 908 ljudi, še ena oseba je umrla v ZDA, ena pa na Japonskem. Še posebej izstopa včerajšnji dan, ko je umrlo kar 97 ljudi, kar je najvišje število smrtnih žrtev v enem dnevu doslej. Število okuženih je medtem glede na uradne podatke kitajskih oblasti preseglo 40.000.