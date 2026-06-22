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Britanski premier napovedal odstop in podprl naslednika, kdorkoli bo

London, 22. 06. 2026 10.56 pred 26 minutami 1 min branja 4

Avtor:
D.L. STA
Keir Starmer

Britanski premier Keir Starmer je napovedal odstop s položaja predsednika britanske vlade in vodje laburistične stranke. S tem se je 63-letni politik uklonil pritiskom znotraj lastne stranke, ki so se še okrepili po poraznem rezultatu laburistov na majskih lokalnih in regionalnih volitvah.

Keir Starmer
Keir Starmer
FOTO: AP

Kot je v današnjem nagovoru pred premiersko rezidenco na Downing Streetu dejal Keir Starmer, je vsako odločitev kot predsednik vlade sprejel s ciljem, da "na prvo mesto postavi državo, ki jo ljubi". "Obnovil sem zaupanje v gospodarstvo, obrambo in nacionalno varnost," je med drugim povedal.

Dejal je še, da bo naredil vse, da bo prenos oblasti potekal gladko, in da bo svjemu nasledniku, kdorkoli že bo, zagotavljal popolno podporo. 

Starmerja bo po poročanju britanskega BBC na položaju najverjetneje nasledil 56-letni Andy Burnham, izkušeni laburistični politik in župan Manchestra, ki je zmagal na četrtkovih volitvah za nadomestnega poslanca v volilnem okraju Makerfield.

Starmer je o odločitvi že obvestil tudi kralja Karla.

keir starmer odstop

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KOMENTARJI4

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Zedd
22. 06. 2026 11.31
Ljubitelj migrantov in izdajalec lastnega naroda.
Odgovori
0 0
mr_green
22. 06. 2026 11.26
Naslednji premier je napovedal obisk Izraela kot prvi obisk :) nagila havaa
Odgovori
+1
1 0
Misanthrope
22. 06. 2026 11.23
Cela stranka bi mogla odstopit. London me spominja na Tatooine iz Vojne Zvezd...
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+1
1 0
dober dan
22. 06. 2026 11.13
Slabši kot Starmer bo težko
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+4
4 0
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