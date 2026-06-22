Britanski premier napovedal odstop in podprl naslednika, kdorkoli bo

Kot je v današnjem nagovoru pred premiersko rezidenco na Downing Streetu dejal Keir Starmer, je vsako odločitev kot predsednik vlade sprejel s ciljem, da "na prvo mesto postavi državo, ki jo ljubi". "Obnovil sem zaupanje v gospodarstvo, obrambo in nacionalno varnost," je med drugim povedal.

Dejal je še, da bo naredil vse, da bo prenos oblasti potekal gladko, in da bo svjemu nasledniku, kdorkoli že bo, zagotavljal popolno podporo.

Starmerja bo po poročanju britanskega BBC na položaju najverjetneje nasledil 56-letni Andy Burnham, izkušeni laburistični politik in župan Manchestra, ki je zmagal na četrtkovih volitvah za nadomestnega poslanca v volilnem okraju Makerfield.

Starmer je o odločitvi že obvestil tudi kralja Karla.