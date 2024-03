Britanska tovorna ladja z 41.000 tonami gnojila potonila v Rdečem morju

Tovorna ladja Rubymar je bila na poti iz Združenih arabskih emiratov v Bolgarijo, Hutijevci pa so jo napadli v Adenskem zalivu. Posadko ladje so kmalu po napadu evakuirali v Džibuti, iz plovila pa je začelo odtekati gorivo, zaradi česar je v morju nastal velik naftni madež. Pri tem okoljevarstveniki opozarjajo na veliko onesnaženje.

Hutijevci napade na tovorne ladje v Rdečem morju izvajajo od novembra lani, pri čemer se sklicujejo na solidarnost s Palestinci v Gazi, ki se soočajo z intenzivnimi napadi izraelske vojske. V zadnjem času napovedujejo, da jih bodo še stopnjevali. Kljub več kot mesecu zračnih napadov pod vodstvom ZDA so Hutijski uporniki kot kaže še vedno sposobni izvesti nevarne napade na ladje. Ob ladji Rubymar, so uspeli sestreliti še ameriški dron Reaper.

Hutijevci so poleg ladje Rubymar pred obalo Jemna 19. februarja napadli še ameriški ladji Sea Champion in Navis Fortuna. Več zahodnih držav, vključno z ZDA in Veliko Britanijo, je v odgovor na napade sprožilo operacije za zaščito ladij v regiji.

Napadi jemenskih upornikov so prizadeli ladijski promet po ključni vodni poti za pošiljke, ki plujejo iz Azije in Bližnjega vzhoda v Evropo. Številne ladje in družbe so že spremenile potovalne poti. Potopitev bi lahko povzročila dodatne obvoze in višje zavarovalnine za plovila, ki plujejo po vodnih poteh, kar bi lahko povzročilo svetovno inflacijo in vplivalo na pošiljke pomoči v regijo, poroča AP.