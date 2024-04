Britanski turist po napadu morskega psa na intenzivni negi

Glavni sekretar Farley Augustine je povedal, da je žrtev 64-letni Britanec in dodal, da je sicer v "stabilnem" stanju, a da je utrpel hude poškodbe roke, stegna in trebuha.

Pojasnil je, da so mu nekaj delov telesa, na primer prste, skušali prišiti nazaj. "Upam, da bomo prste rešili," je povedal. "Na eni nogi ima znatne poškodbe, ki jih ni mogoče popolnoma zapreti. To bo še obsežno delo. Naloga naših zdravstvenih delavcev v tem trenutku je moškega stabilizirati in rešiti njegovo življenje, pa tudi okončino, kolikor se bo le dalo," je povedal.

Sprva je država tistemu, ki bi ujel morskega psa, ponudila nagrado v višini 10.000 dolarjev (okoli 9300 evrov), a so ponudbo pozneje umaknili.

'Moški je bil, ko ga je napadel morski pes, do pasu v vodi'

Stephanie Wright, britanska turistka, ki je videla napad, je povedala, da je opazila ljudi, ki se zbirajo na plaži, in mislila, da morda pomagajo nekomu, ki je doživel srčni zastoj. "Potem sem zagledal hrbtno plavut, ki je pogledala iz morja, in rekla sem si: 'O moj bog, to je morski pes'. In ko se je obrnil, je iz vode pogledal tudi rep."

Dogodku je bil priča tudi Orion Jakerov, vodja vodnih športov v letovišču Starfish. Povedal je, da je bil moški približno do pasu v vodi, ko ga je napadel morski pes.

Lokalnim medijem je povedal še, da so bili tako 64-letnik kot ostali ljudje v njegovi bližini s hrbtom obrnjeni proti morju, zato niso opazili, da se jim morski pes približuje. "Ostali ljudje v vodi so se skušali fizično obraniti pred morskim psom, medtem ko jih je ta napadal," je dodal.