Britanski turist za kebab odštel kar 1700 evrov

Britanski turist je v Braziliji doživel šok, ko je pogledal na svoj transakcijski račun in ugotovil, da je z njega izginilo 1480 funtov oz. dobrih 1700 evrov. In to za plačilo navadnega kebaba, poroča The Guardian.

Gre za najnovejšo v vrsti predrznih obmorskih prevar v Riu de Janeiru, a storilec je vsaj zaradi te pristal za zapahi. Policisti so namreč na plaži Copacabana aretirali prevaranta, ki naj bi manipuliral s plačilnim terminalom ter tako drastično precenil mesno jed, ki sicer stane okoli 1,5 funta (1,7 evra).

V zadnjih mesecih so sicer kriminalci skušali dvema argentinskima turistoma zaračunati 7000 realov (približno 1150 evrov) za dve skodelici açaíja, medtem ko so kolumbijskega turista pri nakupu pijače caipirinhe opeharili za 2500 realov (približno 460 evrov). Eden večjih incidentov pa se je zgodil, ko je ženska iz Argentine za koruzni storž odštela kar 20.000 realov oz. dobrih 3400 evrov.

Vodja turistične policije v Riu Patricia Alemany je za časopis O Globo povedala, da si njena ekipa prizadeva prijeti tiste, ki stojijo za nedavnim valom zločinov na Copacabani in sosednji plaži Ipanema. Za porast tovrstnega kriminala pa je okrivila pomanjkanje vladnega nadzora.

Kljub valu kaznivih dejanj pa to ne vpliva na množični turizem v Braziliji, kamor se v zadnjih letih zgrinja rekordno število turistov.