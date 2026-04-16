Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Britanski turist za kebab odštel kar 1700 evrov

Rio de Janeiro, 16. 04. 2026 07.42 pred 1 uro 2 min branja 3

Avtor:
M.P.
Brazilski kebab

V brazilskem Riu de Janeiru so aretirali prevaranta, ki je nič hudega slutečemu britanskemu turistu prodal kebab za skoraj 1500 funtov oz. dobrih 1700 evrov. Moškega, ki naj bi s sostorilcem manipuliral s plačilnim terminalom, so pridržali na plaži Copacabana.

Britanski turist je v Braziliji doživel šok, ko je pogledal na svoj transakcijski račun in ugotovil, da je z njega izginilo 1480 funtov oz. dobrih 1700 evrov. In to za plačilo navadnega kebaba, poroča The Guardian.

Gre za najnovejšo v vrsti predrznih obmorskih prevar v Riu de Janeiru, a storilec je vsaj zaradi te pristal za zapahi. Policisti so namreč na plaži Copacabana aretirali prevaranta, ki naj bi manipuliral s plačilnim terminalom ter tako drastično precenil mesno jed, ki sicer stane okoli 1,5 funta (1,7 evra).

V zadnjih mesecih so sicer kriminalci skušali dvema argentinskima turistoma zaračunati 7000 realov (približno 1150 evrov) za dve skodelici açaíja, medtem ko so kolumbijskega turista pri nakupu pijače caipirinhe opeharili za 2500 realov (približno 460 evrov). Eden večjih incidentov pa se je zgodil, ko je ženska iz Argentine za koruzni storž odštela kar 20.000 realov oz. dobrih 3400 evrov.

Vodja turistične policije v Riu Patricia Alemany je za časopis O Globo povedala, da si njena ekipa prizadeva prijeti tiste, ki stojijo za nedavnim valom zločinov na Copacabani in sosednji plaži Ipanema. Za porast tovrstnega kriminala pa je okrivila pomanjkanje vladnega nadzora.

Kljub valu kaznivih dejanj pa to ne vpliva na množični turizem v Braziliji, kamor se v zadnjih letih zgrinja rekordno število turistov.

KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Samo navijač
16. 04. 2026 10.11
A je blentav. Enostavno ignoriras. Za kavo odstejem max do 2€. Pustim na mizi vstanem in grem. Sam dolocim ceno. Zaenkrat deluje.
Odgovori
-2
0 2
Bad Minton
16. 04. 2026 09.26
plačaš z gotovino pa tega problema ni.
Odgovori
-1
1 2
borjac
16. 04. 2026 09.01
Turist NI PLAČAL kebaba za 1700 € , AMPAK ga je prodajalec OSLEPARIL za ta denar.
Odgovori
+7
8 1
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1641