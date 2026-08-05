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Britanski voditelj kupil jastoga in ju izpustil v morje: požel kritike

London, 05. 08. 2026 10.13 pred 5 dnevi 2 min branja 2

Avtor:
A.K.
Reševal jastoge

Nekdanji angleški televizijski voditelj Noel Edmonds je poskrbel za razburjenje na Otoku. Skupaj z ženo je v pristanišču Peel na otoku Man v morje izpustil jastoge, ki jih je kupil v tamkajšnji trgovini. Medtem ko so nekateri njegovo potezo videli kot herojsko, je požel tudi številne kritike. Biologi svarijo pred takšnim početjem.

Kot je povedal Noel Edmonds, sta z ženo kupovala v trgovini, ko sta opazila akvarij z živimi jastogi. Pogled nanje ju je užalostil, počutila sta se nelagodno, je opisoval. Zato sta se odločila, da rake kupita z namenom, da jih rešita in izpustita v morje. Voditelj je nato posnel svojo ženo Liz Davies, kako je jastoga izpustila v pristanišču Peel. Voditelj je poudaril, da bo to čudovit kraj za jastoga, saj je voda tukaj res čista.

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Če je menil, da bo za v njegovih očeh herojsko dejanje prejel same pohvale, se je uštel. Njegova dobra namera bi lahko imela ravno nasproten učinek, so ga kritizirali nekateri njegovi sledilci.

Lepa gesta, vendar ni priporočljivo izpuščati jastogov, ki so bili v ujetništvu, je zapisal eden od komentatorjev.

Dr. Magnus Johnson, predavatelj okoljskih morskih znanosti na Univerzi v Hullu, je za Independent pojasnil, da največja težava nastane, kadar ljudje v britanske vode spuščajo jastoge, ki niso iz Združenega kraljestva. To se lahko zgodi zaradi velikega povpraševanja po ameriških jastogih.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Če bi se takšni jastogi ustalili v britanskih vodah in bi se razširili njihovi zajedavci ali bolezni, bi to lahko povzročilo katastrofo za našo lokalno ribiško industrijo, je opozoril. Ob tem je izpostavil tudi velik ogljični odtis letalskega prevoza jastogov iz ZDA v Združeno kraljestvo.

Se je pa odzval lastnik trgovine, ki je dejal, da bi akvarij z jastogi prestavil na manj opazno mesto v trgovini ali pa ga popolnoma odstranil.

Noel Edmonds jastogi okoljevarstvo biologija britansko otočje
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KOMENTARJI2

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Hudi časi
05. 08. 2026 13.36
Podobno, kot ameriški predsednik vsako leto pomilosti 2 purana. Nesmiselno početje.
Odgovori
+5
5 0
asdfghjklč
05. 08. 2026 11.09
Ko pa rakci in ostale živalce preko smeti priplavajo na druge celine, je pa vse ok? V dokumentarni oddaji Planet Earth so lepo prikazali kako je majhen rakec "plaval" sam na eni zapuščeni ribiški mreži sredi oceana in počakal, dokler niso mimo priplavale želve, ter je skočil na njih. Nič ni narobe naredil. Če že, naj prvo grejo skregat Davida Attenborougha, da je sploh dovolil med snemanjem, da se rakci prosto prevažajo po smeteh in živalih na druge celine.
Odgovori
+2
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