Britanski voditelj kupil jastoga in ju izpustil v morje: požel kritike

Kot je povedal Noel Edmonds, sta z ženo kupovala v trgovini, ko sta opazila akvarij z živimi jastogi. Pogled nanje ju je užalostil, počutila sta se nelagodno, je opisoval. Zato sta se odločila, da rake kupita z namenom, da jih rešita in izpustita v morje. Voditelj je nato posnel svojo ženo Liz Davies , kako je jastoga izpustila v pristanišču Peel. Voditelj je poudaril, da bo to čudovit kraj za jastoga, saj je voda tukaj res čista.

Če je menil, da bo za v njegovih očeh herojsko dejanje prejel same pohvale, se je uštel. Njegova dobra namera bi lahko imela ravno nasproten učinek, so ga kritizirali nekateri njegovi sledilci.

Lepa gesta, vendar ni priporočljivo izpuščati jastogov, ki so bili v ujetništvu, je zapisal eden od komentatorjev.

Dr. Magnus Johnson, predavatelj okoljskih morskih znanosti na Univerzi v Hullu, je za Independent pojasnil, da največja težava nastane, kadar ljudje v britanske vode spuščajo jastoge, ki niso iz Združenega kraljestva. To se lahko zgodi zaradi velikega povpraševanja po ameriških jastogih.