Britanski vojaki vozijo gorivo na črpalke, kjer je pomanjkanje najhujše

Vojska je vskočila v dogajanje, čeprav v vladi Borisa Johnson vztrajajo, da se razmere na črpalkah umirjajo. Ministri so se sicer soočili s kritikami, da so vojsko na pomoč pozvali prepozno. V zadnjih dneh so se na Otoku soočali z valom paničnega nakupovanja goriva, ki so ga spodbudila poročila, da so dobave na bencinske servise okrnjene, kar je povzročilo kaos na črpalkah.

Vlada na pomoč prihaja tudi z rezervnimi cisternami s civilnimi vozniki, da bi okrepila dobavo goriv. "Tesno sodelujemo z industrijo, da bi pomagali povečati zaloge goriva, in obstajajo znaki izboljšanja povprečnih zalog na črpalkah po vsej Veliki Britaniji, pri čemer se povpraševanje še naprej stabilizira," je dejal tiskovni predstavnik vlade.

Ker se zaloge v Londonu in na jugu Anglije polnijo počasneje kot v drugih delih Velike Britanije, so po pojasnilih tiskovnega predstavnika vlade vojaško osebje najprej napotili na ta območja.

"Več kot polovica tistih, ki so opravili usposabljanje za dobavo goriva, je razporejenih na terminale, ki oskrbujejo London in jugovzhodno Anglijo, kar dokazuje, da sektor od ponedeljka voznike razporeja na območja, ki so v tej prvi fazi najbolj prizadeta," je še dejal tiskovni predstavnik vlade.

Operacija Escalin je bila prvotno pripravljena za pripravo na morebitno pomanjkanje goriva po britanskem dokončnem umiku z enotnega trga EU v začetku leta.

Združenje trgovcev z bencinom (PRA), ki zastopa neodvisne trgovce na drobno, je pozdravilo napotitev vojske, čeprav bo po njihovi oceni to imelo omejen učinek. Medtem ko je bilo na Škotskem, na severu Anglije in v Midlandsu krize skoraj konec, je v Londonu in jugovzhodni Angliji po besedah predsednika PRA Briana Maddersona na več kot vsaki peti bencinski črpalki zmanjkalo goriva.

Predsednik vlade Johnson je v nedeljo izrazil prepričanje, da se kriza "umirja", ob tem pa pojasnil, da je vojska na to dolžnost napotena kot "previdnostni ukrep". Večkrat je tudi zavrnil, da bi do božiča v širšem gospodarstvu prišlo do pomanjkanja zalog.