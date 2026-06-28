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Britanski zdravnik umoril kolumbijsko manekenko in jo stlačil v kovček?

Bogota , 28. 06. 2026 10.33 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
A.K.
Umorjena manekenka

Truplo 36-letne kolumbijske manekenke so našli v kovčku. Za umor je osumljen britanski zdravnik, ki so ga oblasti že aretirale v Ekvadorju. Žrtev naj bi pretepel do smrti, nato pa poskušal zločin prikriti. Kot trdi, ni kriv, saj naj bi v času umora gledal tekmo med Anglijo in Hrvaško.

Truplo 36-letne kolumbijske manekenke Natalije Villalba Angarita so našli čistilci, ko so po izteku najemnine vstopili v njeno stanovanje v Bogoti. V kopalnici so našli siv kovček, v katerem so bili posmrtni ostanki manekenke, poroča The Metro.

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Za umor je osumljen britanski zdravnik Matthew Foster-Smith. Šestinštiridesetletnik je bil v Združenem kraljestvu že dvakrat obsojen zaradi zalezovanja in mu je bilo prepovedano opravljanje zdravniškega poklica. Le nekaj ur pred aretacijo je vztrajal, da je nedolžen, pri čemer se je skliceval na ogled nogometne tekme svetovnega prvenstva kot na svoj alibi. Za The Sun je po odhodu iz Kolumbije dejal: "Na velikem zaslonu v irskem baru sem gledal tekmo med Anglijo in Hrvaško, zato nisem mogel biti jaz."

Foster-Smith je trdil, da je po tekmi odšel v nakupovalno središče, kjer se je malo sprehajal, nato kupil sladoled in se pozneje vrnil v bar, da bi si ogledal še eno tekmo: "Z nikomer nisem odšel in okoli 23. ure po lokalnem času sem se sam vrnil v posteljo," je trdil.

Kolumbijsko tožilstvo je potrdilo njegovo aretacijo in sporočilo, da naj bi žrtev pretepel do smrti, nato pa poskušal prikriti grozljivi zločin. Tamkajšnje oblasti so sporočile, da je po izdaji Interpolove rdeče tiralice ekvadorska nacionalna policija na mednarodnem letališču v Quitu prijela britanskega državljana, osumljenega za smrt 36-letne ženske.

Moški naj bi vstopil v stanovanje, kjer je bila žrtev sama, jo fizično napadal, dokler ni umrla, nato pa njeno truplo spravil v kovček. Zatem naj bi izvedel več dejanj z namenom prikrivanja dogodka, spremenil kraj zločina in pobegnil s kraja dogodka.

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